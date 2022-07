Vladimir: “David Ortiz se lo merecía”

Vladimir Guerrero, Inmortal de Cooperstown, ahora es más feliz por la llegada de su compatriota David Ortiz.

“Estoy contento, porque es el cuarto dominicano y el segundo bateador”, dijo Guerrero, quien cada año vuelve a Cooperstown para la ceremonia de exaltación como miembro del exclusivo grupo en el Salón.

“Yo creo que uno se siente contento de que sigan metiendo a más bateadores, porque los primeros fueron Juan Marichal y Pedro Martínez, que eran pitchers. Ahora estamos dos y dos y me siento bastante contento”. Marichal (exaltado en 1983), Martínez (2015) y Guerrero (2018).

Aunque hoy goza del honor de tener una placa con su nombre en el prestigioso Museo del Salón de la Fama de Cooperstown, no todo fue color de rosas en el camino de David Ortiz por las Grandes Ligas, ya que el inmortal del béisbol que vemos hoy, no llegó a serlo sólo por talento, sino también por una constante persistencia y desafíos enfrentados en una carrera de casi 20 años.

Durante su trayectoria en las Grandes Ligas, David Ortiz fue puesto a prueba en reiteradas ocasiones, muchas veces por su físico, y durante toda su carrera, por ser exclusivamente bateador designado, algo que lo limitó a jugar defensa en menos del 10% de sus partidos en Las Mayores.

David Ortiz

Ahora bien, veamos algunos ejemplos de lo que fue la persistencia de David Ortiz en su carrera por las Grandes Ligas:

David Ortiz no pudo mostrarse en los Marineros

David Ortiz, fue firmado originalmente por el equipo de los Marineros de Seattle en 1992, donde se mantuvo en las ligas menores del equipo sin ser ascendido a las Grandes Ligas.

En 1996, Ortiz es fue cambiado a los Mellizos de Minnesota como el jugador a ser nombrado más tarde en un canje por el tercera base Dave Hollins.

David Ortiz en la sucursal de Liga Menores de Seattle (fuente externa)

Dave Hollins, venía de conectar 13 cuadrangulares y batear 262 de promedio en la primera mitad de temporada de 1996 con los Mellizos, números que les parecieron suficientes a los Marineros para cambiar a su prospecto David Ortiz, quien para ese entonces tenía apenas 21 años.

Tras llegar a Seattle, Hollins solamente disputó 28 partidos con dicho equipo, en los que pegó tres jonrones. En otras palabras, Seattle cambió lo que sería una carrera extraordinaria de David Ortiz, por apenas 28 juegos y menos de cinco cuadrangulares.

David Ortiz, despedido por los Mellizos

Al llegar a los Mellizos, Big Papi se mantuvo de ida y vuelta entre los Minnesota y su filial de ligas menores. En 2002, Ortiz bateó .272 para los Mellizos, con 20 jonrones y 75 carreras impulsadas.

Los Mellizos avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana ese año, donde perdieron ante los Angelinos de Anaheim.

A pesar de que mostró destellos de talento, el tiempo de Ortiz con los Mellizos es recordado por una serie de lesiones e inconsistencias tanto en el campo de juego como en el plato. En los años 1998 y 2001, Ortiz sufrió lesiones en las muñecas.

David Ortiz cuando era miembro de Los Mellizos de Minnesota (fuente externa)

Continuó experimentando problemas en la rodilla a principios de 2002 que lo atormentaron durante toda la temporada, por lo que a pesar de pegar 32 dobles, 20 jonrones y 75 carreras impulsadas en 125 juegos. Fue puesto en libertad por los Mellizos después de la temporada.

«Minnesota nunca creyó en mí, nunca creyeron en lo que podía hacer, no me dieron la oportunidad de jugar todos los días, por eso no pude demostrarles lo que yo era, después de mi último año, me dejaron libre no porque yo no servía, sino porque ellos no querían pagar, porque ellos no aceptaban pagarle 2 millones de dólares a alguien que no jugaba diario», expresó David Ortiz al periodista Yancen Pujols en una entrevista realizada en 2015.

Para Ortiz, es inexplicable la forma en la que un equipo de Grandes Ligas no puede darse cuenta de los peloteros que tiene, y aseguró que en el poco tiempo que los Mellizos le dieron oportunidad de jugar, él hizo el trabajo.

«No apareció alguien que dijera: Si este tipo en 400 turnos da 20 jonrones y empuja 75, ¿Por qué no le damos la oportunidad de que juegue diario?. Pero no apareció ese genio», sostuvo Big Papi.

En ese momento, David se sintió mal con Los Mellizos Minnesota porque lo dejaron libre en el mes de enero, una fecha donde ya es difícil conseguir trabajo en equipo de Grandes Ligas, sin embargo, AHÍ FUE CUANDO COMENZÓ SU PARAÍSO.

Ortiz tuvo que ganarse su puesto en Boston

David Ortiz le contó a Yancen Pujols como fue el proceso de su llegada a los Medias Rojas de Boston, donde dejó por entendido que si hoy existe un David Ortiz con 541 cuadrangulares de por vida en Grandes Ligas, 3 campeonatos de Serie Mundial, un premio MVP de Serie Mundial y miembro del Salón de la Fama, es además de su esfuerzo y talento, es gracias a Pedro Martínez.

Pedro Martínez y David Ortiz celebrando tras obtener título de Serie Mundial (fuente externa)

«Después que Minnesota me dejó libre, Yo vi a Pedro y me preguntó que como estaba la cosa, le dije que estaba sin trabajo y él me respondió: Espérate que tu va´ a jugar conmigo ahora mismo, salió, hizo una llamada y a los 2 días me firmaron los Red Sox, el resto es historia», manifestó David en el programa Círculo de Grandes Ligas.

Inmediatamente con los Medias Rojas de Boston David Ortiz jugó 128 partidos en el 2003, donde en 509 apariciones al plato conectó 31 cuadrangulares y remolcó 101 carreras con promedio de bateo .288, en esa temporada quedó quinto al premio Jugador Más Valioso.

Tan pronto como el año siguiente, 2004, David Ortiz fue fundamental en la obtención del campeonato de Los Medias Rojas de Boston, y protagonista principal de esa histórica remontada contra los Yankees luego de estar debajo en la Serie de Campeonato 0-3. Ortiz fue el MVP de esa serie.

Logros en la carrera de David Ortiz

A lo largo de su carrera David Ortiz fue seleccionado 10 veces al juego de estrellas. Ganó 7 Bates de Plata (2004-07, 2011, 2013 y 2016). Ganó 3 anillos de Serie Mundial (2004, 2007 y 2013). 4 veces Jugador del Mes. 6 veces Jugador de la Semana. Campeón del Home Run Derby en 2010.

David Ortiz (Fuente externa)

En 8 ocasiones recibió votos para el MVP. 8 veces ganador del Premio Edgar Martínez como mejor bateador designado. 2 veces ganador del Premio Hank Aaron por su gran desempeño ofensivo. Ganador del Premio Roberto Clemente en 2011 por su extraordinaria labor social y comunitaria.

Ganador del Premio Babe Ruth 2013. MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2004 y MVP de la Serie Mundial 2013.

David Ortiz fue líder de jonrones de la Liga Americana en el 2006 con 54 (récord para la franquicia de los Medias Rojas de Boston).

Ganó 3 lideratos de remolcadas (148 en 2005; 137 en 2006 y 127 en 2016).

Ortiz Ganó el liderato de dobles de la Liga Americana en el 2016 con 48. Ganó 2 lideratos de bases por bolas recibidas (119 en 2006 y 111 en 2007).

Sin duda alguna, David Ortiz es una muestra viva de que con disciplina, dedicación y esfuerzo, se pueden lograr las metas propuestas, incluso ser miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.