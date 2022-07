Leo Ortiz, el padre ideal de David

La llegada del extoletero dominicano David Ortiz al béisbol organizado no fue tarea fácil. Hoy todo se ve color de rosa porque ha sido exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.

Su padre, Leo Ortiz, recuerda que siempre tuvo el deseo y el anhelo de que su vástago se involucrara en el béisbol desde los 8 años de edad, pero que la pasión de David era el baloncesto.

“Me inscribí en varias ligas de softbol y me llevaba mi chamaquito para que se estimulara, pero que va, el le gustaba el basket y no salía de la cancha”, relata.

Recuerda que teniendo David Ortiz unos 15 años lo llevó a un “tray-out” donde en un partido se enfrentó a un lanzador que venía de las menores y tiraba lanzamientos sobre las 94 millas por hora.

“El escucha dominicano que en ese momento trabajaba para los Mets de Nueva York vio que David le dio 17 foul a ese pitcher y rápidamente investigó quien era el padre del bateador”, comenta.

Cuando Mateo conversó con él, le dice que sacara de inmediato a David de ese partido, ya que estaba muy tierno para enfrentarse a un lanzador muy duro.

“Yo te firmo a ese bateador en dos años, sin importar la edad que tenga, ya que le veo mucho potencial”, narra Leo Ortiz que le expuso Mateo Rojas Alou.

Cómo llegó al Escogido

El padre de David Ortiz, explica cómo llegó su hijo a los Leones del Escogido. El ingeniero Christian Lugo (Bambi) fue quien firmó como profesional a David Ortiz para los Leones del Escogido en marzo de 1992. Luego de esa firma, Ramón de los Santos (Pintacora) lo reclutó para los Marineros de Seattle el 28 de noviembre de 1992.

Bamby Lugo lo vaticinó

Dice que el día que Bambi Lugo hablaba en la peña del Lucky Seven de las virtudes ofensivas de ese novato bateador zurdo que había firmado para los melenudos y sonriente decía “será un inmortal”.

En esa época era conocido como David Arias y con ese apellido inició su carrera profesional en la Liga Dominicana con los Leones en 1994-95 y 1995-96.

Su mejor juego como David Arias fue el 29 de diciembre de 1996 al pegar de 4-3, su primer juego de hits múltiples en el circuito otoño-invernal.

“Gracias a Bambi Lugo en el spring training de 1997 en Fort Myers, Florida, es que consigue que en el Media Guide de los Mellizos de Minnesota le colocaran el apellido paterno que era el deseo de Leo su padre. Cuando David sube a las Mayores y debuta el 2 de septiembre de 1997 lo hizo con el apellido Ortiz”, dice.

Pintacora, quien fue lanzador zurdo, todos los días llegaba a las 11:00 de la mañana al Estadio Quisqueya a lanzarle unas 300 bolas a Ortiz.

Se sintió un poco culpable

Manifiesta Leo que como padre se sentía culpable de la situación porque fue él quien le aconsejó que dejara el colegio y se dedicara solamente a jugar pelota y que si lo hacía mal retomaría los estudios.

“Si yo te dejo estudiando tú serías licenciado, abogado, periodista o cualquier cosa de esa, y no hubiéramos estado con este problema con los norteamericanos aquí”, le dije.

Yo siendo el culpable de esta situación, que te metí a jugar pelota porque tú querías jugar basquetbol, yo soy el culpable”, le insistió”.

Agrega que al día siguiente lo levantó temprano, le preparó el bulto y lo llevó. Apenas tenía dos años que había firmado con el equipo de Minnesota.

“Son muchos los peloteros que en las mismas condiciones que él se han quedado en el camino porque no han tenido a alguien, si yo no hubiese estado ahí, él se hubiera ido y se hubiera quedado en New York como muchos muchachos, amigos de él con iguales o mejores condiciones que él”, explicó.

Al referirse a la elección de su vástago al Salón de la Fama de Grandes Ligas resaltó que “para la familia esto es algo grandioso, el que más lo asimila hasta más que él, soy yo porque yo siempre he estado en espera de esto, misión cumplida”.

David, confundido en 2002

Revela que tuvo que hablar muy en serio con David, ya que este quedó muy desencantado e impactado emocionalmente por la decisión tomada por la organización de los Mellizos de Minnesota de bajarlo a Triple A, en aquel momento.

Sostiene que David le comentó que vio la decisión como una degradación profesional, al punto que tuvo intención de tirar la toalla y retirarse de la pelota.

“El pensaba que el cielo se le venía encima y no entendía por qué lo bajaban si estaba produciendo”, expone.

Narra Leo que fue en ese momento, tomó el control de su hijo y logró que desistiera de su idea, que lo hubiera sacado del deporte.

“Eso fue una labor muy ardua que tuvimos que hacer con él porque después tuve que caerle atrás”, precisa.