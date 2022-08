Voces que impactan a través de sus redes sociales

El compromiso y la responsabilidad de un comunicador se ha extendido desde el micrófono hasta sus plataformas digitales

Antes, la herramienta más poderosa que tenía un comunicador, ya sea de radio o televisión, era el micrófono. Ahora, ese poder se ha extendido hasta las redes sociales.

Muchos lo usan para influenciar de forma positiva, mientras que otros deciden darle otro sentido.

En ¡Alegría! destacamos a un grupo de comunicadores que representan a la masa que está ávida de contenido social positivo.

Uno de ellos René Castillo, presentador de “Aquí se habla español”, quien se ha ganado un lugar en el corazón del público gracias a una carrera limpia, lejos de los escándalos.

Castillo no solo comparte fotos y videos de sus proyectos y algunas cosas familiares. Debido a la situación de violencia que vive el país, también ha alzado su voz por temas que afectan a todos.

“Me doy cuenta de que hay una necesidad de ese tipo de contenido y la gente está respondiendo bastante bien. He compartido teorías y filosofías mías de vida que motivan al amor, comprensión, tolerancia, a darle valor a lo que realmente merece y me motiva y me invita a seguir haciéndolo”, explicó René.

El comunicador afirma que le ha sorprendido la forma en que se han replicado algunos de sus videos y reflexiones y destacó que “hay una necesidad de ese tipo de contenido y entiendo que podemos impactar fuertemente a muchísima gente”.

Las redes sociales son la mayor fuente de contenido en estos momentos, las más usadas por millones usuarios, por lo que se comparte ejerce una gran influencia sobre muchos.

Y si la influencia es positiva, como la que comparte la comunicadora Lissette Selman, pues mucho mejor.

Selman tiene la habilidad de transformar sus experiencias y la de otros en enseñanzas y aprendizajes que publica a través de su cuenta de Instagram, siempre dejando un mensaje positivo en medio de la oscuridad o negatividad del entorno, con el objetivo de sumar y no restar.

Repartiendo vibra positiva

Dominic Fuentes

Como una embajadora de las vibras positiva calificamos a la comunicadora Dominic Fuentes, quien regresa a la televisión dominicana luego de una pausa.

Dominic nutre con su contenido positivo a todo el que entra a su casa a través de sus redes sociales. Incentivando al respeto, amor, tolerancia, paz… Fuentes aspira a influenciar con lo bueno y con valores a las personas que lean y escuchen lo que comparte.