La medida de coerción en contra del jugador de Grandes Ligas Wander Franco por su presunta relación sentimental con una menor, se conocerá el próximo viernes a las 9 de la mañana, informó este miércoles su abogado Teodosio Jáquez Encarnación.

Luego de que se le entregara la documentación con la solicitud de coerción interpuesta por el Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, Jáquez Encarnación indicó que ahora es que estudiarán el expediente, ya que de momento desconoce las acusaciones reales en contra de la estrella de béisbol.

Pese a la insistencia de los medios de comunicación presentes en la fiscalía de Puerto Plata, el jurista se negó a ofrecer detalles sobre el proceso, alegando que hasta ahora todo lo que circula son solo especulaciones.

Teodosio Jáquez Encarnación, abogado de Wander Franco. FOTO FUENTE EXTERNA

“Eso está contenido aquí y todavía no lo he visto. Ustedes vieron que me lo acaban de entregar (el expediente). Ustedes (los periodistas), tienen demasiada precipitación, ya vieron el show mediático, ha sido un placer”, indicó Jáquez.

Pruebas presentadas ante la fiscalía de Puerto Plata. FOTO FUENTE EXTERNA Pruebas presentadas ante la fiscalía de Puerto Plata. FOTO FUENTE EXTERNA Pruebas presentadas ante la fiscalía de Puerto Plata. FOTO FUENTE EXTERNA

“Óiganme, óiganme, ya todos ellos lo saben, yo creo que esta es la quinta vez (que lo dice), para el próximo viernes, nueve horas de la mañana”, refirió en termino enérgico el abogado, en alusión a la medida de coerción en contra del toletero.

Wander Franco es acusado de haber tenido una relación sentimental con una menor de edad, lo que le valió una suspensión temporal de su equipo, así como por parte de las Grandes Ligas.

El campocorto dominicano pertenece a los Rays de Tampa y fue uno de los jugadores destacados en la selección dominicana, durante el Clásico Mundial de Béisbol el pasado año.