Will Smith se une a Estados Unidos para Clásico Mundial de Béisbol 2023

Aunque es un receptor, Will Smith batea como un primera base. El actual dueño del cuarto puesto de la alineación de los poderosos Dodgers de Los Ángeles, a quienes ayudó a ganar la Serie Mundial del 2020, anunció que hay otro título que le gustaría obtener: El del Clásico Mundial de Béisbol.

Smith, cuyos 51 cuadrangulares desde el 2020 son la mayor cantidad entre los receptores con la excepción del venezolano Salvador Pérez, ofrecerá una buena dosis de poder sin importar dónde lo ponga a batear el manager Mark DeRosa.

Los rosters del Clásico son de 28 jugadores y deben incluir a 13 lanzadores y dos receptores. J.T. Realmuto ya confirmó su interés en participar, por lo que el equipo de los Estados Unidos ya podría tener definida la posición cuando los rosters sean completados durante la temporada muerta.

Así luce actualmente el roster de EE.UU.:

C: J.T. Realmuto, Will Smith

1B: Pete Alonso, Paul Goldschmidt

2B: Trevor Story

SS: Tim Anderson

3B: Nolan Arenado

OF: Mookie Betts, Cedric Mullins, Mike Trout, Kyle Tucker

Estados Unidos comenzará la defensa de su título como parte del Grupo C en el Chase Field de Phoenix entre el 11 y el 15 de marzo. En esa primera vuelta se medirán con Canadá, Colombia, México y uno de los equipos que avance en los torneos de clasificación pendientes.

