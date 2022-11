George Lucas ideó hace medio siglo la historia de un héroe particular de nombre Willow. El proyecto no se concretó hasta 1988 y se convirtió en un éxito de taquilla que superó las expectativas del creador de Star Wars.

Ahora esta fábula regresa pero en forma de serie, la cual busca expandir este universo de fantasía. Ellie Bamber y Tony Revolori son dos de los protagonistas de esta nueva versión, quienes afirman esta producción apela por la diversidad.

“Absolutamente la película de los 80 estaba adelantada a su época, pero también para mí eso es lo que deberían ser las películas en términos generales, así que sí, tal vez estaba adelantado a su tiempo, pero eso es lo que deberíamos aspirar a hacer.

Tony Revolori (Spider-Man: No Way Home) da vida a Graydon, un joven ferozmente inteligente, sensible, tímido e introspectivo, pero también socialmente torpe.

Es un desequilibrado, tipo incómodo que necesita ir a esta nueva misión para demostrar que es digno de mayor responsabilidad en su ámbito. El actor confesó que es fanático del film de 1988.

Más de tres décadas después, Willow (de Lucasfilm) estará de regreso en forma de una serie. La historia ochentera se centra en un valiente y pequeño Nelwyn una raza de enanos habitante de una aldea que arriesga su propia vida por proteger a una joven princesa de una malvada reina.

Él era tan solo un granjero, pero siempre había deseado convertirse en un hechicero por sus notables habilidades mágicas.

Creo que esa es una razón de por qué la gente ama la película y por qué ocupa un lugar especial en los corazones”, dijo Revolori a Infobae.

Ahora la trama comienza con un aspirante a mago en un pueblo de Nelwyn y una niña destinada a unir a los reinos, quienes ayudaron a destruir a una malvada reina y desterrar las fuerzas de la oscuridad.

Ahora, en un mundo mágico en el que florecen brownies, hechiceros, trolls y otras criaturas místicas, la aventura continúa.

La primera temporada se compone de seis episodios. (Lucasfilm)

En Willow, un grupo de héroes tendrá que partir hacia una peligrosa búsqueda recorriendo lugares más allá de su hogar, enfrentándose a sus demonios interiores y uniéndose para salvar su mundo.

El proyecto de la continuación fue desarrollado por Jonathan Kasdan y Wendy Mericle, ambos acreditados como showrunners.

Además, contó con Jon M. Chu (Locamente millonarios) en la dirección de los capítulos. En el proceso, Kasdan y Mericle han añadido nuevos personajes para profundizar más en este universo de fantasía y lograr que se vea mucho más grande a comparación de lo que se vio en el cine.

Además de Willow Ufgood, esta travesía será protagonizada por otros guerreros destinados a luchar por el bien de todas las criaturas en un panorama ensombrecido por fuerzas malignas en los lugares más lejanos y desconocidos.

«Willow», titulada igual que la película de los 80, seguirá contando las aventuras del valiente Nelwyn e introducirá nuevos personajes. (Lucasfilm).

Los actores del film original que volverán son Warwick Davis como el protagonista y Joanne Whalley en rol de la ahora reina Sorcha.

En medio de esta fantasía esta Dove, interpretada por Ellie Bamber, una joven cocinera sin muchas posibilidades en la vida, quien sin buscarlo, poco a poco se convierte en parte primordial de esta cruzada que emprenderá Willow. La actriz detalló que se siente orgullosa de su trabajo y de la representación que su personaje da de las mujeres como una heroína.

“Creo que es importante mi personaje porque supongo que cuando estaba creciendo y todavía estaba descubriendo quién era, me hubiera encantado haber visto a alguien como mi personaje. Todavía estaba tratando de resolverlo y alguien que estaba fallando y aquí ella lo hace tan bien y tal vez no siempre creyó en ella, pero a veces tuvo la determinación y la valentía para pensar. Es tan increíblemente valiente y ella está inspirando a que se sea valiente como ella”, dijo.