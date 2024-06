Más de la mitad (50,9%) de los hogares dominicanos tienen pisos de concreto, mientras que las baldosas cerámicas están presentes en el 34,1% de las viviendas, según el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, presentado hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Además, el informe señala que el bloque o concreto es el material principal utilizado para las paredes (82%), seguido de la madera (13%).

Piso

De igual forma, precisa que os techos de concreto son los más comunes (50,9%), mientras que los techos de zinc representan el 47,5%.

Detalles de la presentación de los datos:

El evento de presentación reunió a destacados expertos nacionales e internacionales en estadística y demografía, así como a representantes de diversas instituciones gubernamentales y académicas, todos unidos con el propósito de difundir los resultados generales del XCNPV 2022. Este censo proporciona información esencial sobre la población, hogares y viviendas en la República Dominicana, con datos desagregados a nivel nacional, regional, provincial, municipal y de distrito municipal, segmentados por sexo, edad y características de las viviendas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Pável Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) y Julissa Pichardo Rosa, decana de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Ambos resaltaron la importancia de este censo para el desarrollo sostenible del país.

La ponencia principal, titulada «La importancia de los censos de población y vivienda como pilar fundamental de la construcción del sistema de estadísticas sociales en la República Dominicana», fue presentada por Laura Lidia Rodríguez Wong, vicepresidenta de la International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) e investigadora y profesora titular de demografía de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) de Brasil.

Kary Santos Mercedes, encargada del Departamento de Censos de la ONE, presentó los resultados generales del XCNPV 2022, mientras que Antonio Morillo Pérez, PhD, asesor, expuso los resultados de la Encuesta de Cobertura y Calidad.

El evento también incluyó un panel titulado «El uso de los censos de población y vivienda en la toma de decisiones y la gestión del conocimiento», moderado por Augusto de los Santos, subdirector de la ONE. Los panelistas fueron Francisco I. Cáceres, PhD, director de Censo y Encuestas; Ilvin Mendoza, coordinador del Observatorio de la Zona Fronteriza de la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del MECYD y Jenny Torres, Investigadora y Coordinadora en Ciudad Alternativa.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Miosotis M. Rivas Peña, directora general de la institución estadística responsable de la realización del Censo, quien subrayó la relevancia de los datos obtenidos para la toma de decisiones y el desarrollo planificado del país.

