La cantante urbana ¨Yailin la Más Viral¨ compartió este miércoles varios memes en sus historias de la red social Instagram, luego de que su expareja Tekashi 6ix9ine lanzara el tema musical «La respuesta», dedicado para ella.

Y surge a raíz de la reciente canción de Yailin La Más Viral, titulada «Perdí mi tiempo».

Según se puede ver en las imágenes compartidas una dice «Ya para weys», en alusión a las declaraciones y actos hechos por el rapero.

En la nueva canción, el estadounidense utiliza el tema para recordar todo lo que ha hecho por Yailin y cómo, según él, ella ha respondido con ingratitud.

Al principio, el rapero le reprocha que ella ha olvidado todo lo que él hizo por ella, diciendo que «perdiste la memoria por todo lo que hice por ti». Expresa que sacrificó su propia carrera para impulsar la de ella y que renunció a su felicidad para que ella pudiera ser feliz.

Destaca que fue su «pareja, nunca tu competencia», y señala que él ya tenía numerosos éxitos y discos de platino antes de conocerla, mientras que ella no había logrado ninguno.

También menciona los lujosos regalos que le dio, como la camioneta y el reloj costoso que la cantante usa. Confiesa que el «desagradecimiento» de ella le afecta profundamente, al punto de hacerle llorar y perder el sueño, esperando algún día recibir su gratitud. Sin embargo, confía en que «allá arriba hay un Dios que todo lo ve».

También en la letra involucra a Cattleya, la hija que Yailin tuvo con Anuel AA.

» Tú me dices rata, tú niña dice papá porque yo le di el amor que su padre no le da. Yo la llamo ‘Cata’ y la amo de verdad y ojalá que nunca sea mala como su mamá«, dice una estrofa.

«Yo la extraño mucho y me dan ganas de llamarla a ver si le falta algo y en que la pueda ayudar. Yo que no tenía su sangre yo sé cuál es mi lugar, ella te dice mamá a mí me dijo papá«, añadió.