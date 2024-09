“Yo vivo pidiendo en la calle hasta para poder comprarle la sangre”: madre pide ayuda para operar a su bebé

Un niño de un año y nueve meses enfrenta una angustiante lucha por su vida, presentando cambios drásticos en su salud en un abrir y cerrar de ojos. De estar jugando, puede pasar a ponerse pálido, vomitar coágulos, tener los labios blancos y, en peores circunstancias, hasta desmayarse. Esta es la realidad que vive María Capellán, madre del pequeño, quien padece várices esofágicas.

María ha realizado innumerables sacrificios para costear los tratamientos que necesita su bebé, así como las transfusiones sanguíneas. “Yo vivo pidiendo en la calle hasta para poder comprarle la sangre,” confesó Capellán.

Según Mayo Clinic, las várices esofágicas son venas agrandadas en el esófago, que se desarrollan cuando el flujo de sangre habitual al hígado se bloquea debido a un coágulo o tejido fibroso.

La madre del pequeño ha tenido que enfrentar la dura realidad de hospitalizaciones prolongadas.

El pequeño se encuentra en una delicada situación de salud.

Además, señaló que algunas veces no tiene el dinero para costear los medicamentos de la enfermedad. “Hay veces que yo no sé lo doy porque no tengo los recursos para comprárselo,” lamentó Capellán.

A pesar de las dificultades, la gastrónoma de su hijo la ayudó a encontrar una fundación en España dispuesta a costear la operación y la estadía. Sin embargo, María aún necesita comprar los boletos de vuelo y llevar 1,000 dólares por cualquier contingencia.

Con la fecha límite del 25 de septiembre aproximándose, Capellán hace un llamado urgente a la solidaridad de las personas. “Ando solicitando la ayuda del pueblo para poder realizarle la cirugía al niño,” expuso.