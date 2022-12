Youtube: Canciones más populares en Latinoamérica durante el 2022

La plataforma audiovisual Youtube publicó la lista oficial de las canciones más escuchadas y populares en el mundo durante el 2022, siendo Bad Bunny, Karol G y Chencho Corleone latinos en decir presente en dicha lista. Sin embargo, en su lista por países se encuentran las 10 más populares en Latinoamérica, a continuación se la presentamos.

Ranking de Youtube

Empezamos con ¨Ojos Marrones¨, el artista venezolano Lasso, fue subida hace cinco meses, el video cuenta con dos partes, la primera tiene 105 millones de reproducciones, la segunda 6.8 Millones, esta canción se volvió muy popular por la plataforma tic toc, el impacto fue tan grande que por un challenge se hizo un remix con el colombiano Sebastián Yatra.

El puesto número nueve que lo tiene ¨Ultra solo Remix¨ de part. Pailita, Paloma Mami, Feid y De la Ghetto, tiene hasta el momento 121 millones de reproducciones, fue publicado hace siete meses. Cuenta como el interprete se siente solo, y se lamenta porque está pensando en alguien que lo abandono y de como está pendiente de ella ¨ Pendiente al cel, pendiente a ti pendiente si subes una story¨.

Seguimos con el número ocho ¨Ojala¨, de María Berrea, tiene hasta el momento 134 millones de visitas, se subió hace seis meses.

La artista argentina cuenta cosas que ojala le pasen y no le pasen a quien le canta ¨Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez , ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver.

El puesto siete ¨Ojitos Lindos¨ de Bad Bunny, quien es el artista más popular del momento entre jóvenes y adultos. Es originario de Puerto Rico, según la revista Time es una 100 personas más influyentes del mundo en este 2022.

La canción tiene 203 millones de vistas, y se subió hace seis meses, cuenta como el artista a pesar de que pensó no volver a enamorarse, cayó en las redes del amor. Y pide que según sus palabras ¨mírame con esos ojito’ lindo’¨.

Tenemos en el seis ¨Envolver¨ de la cantante Anitta, el video de la artista de origen brasileño tiene hasta el momento tiene 428 millones de reproducciones y se subió hace un año. Está en el puesto 94 en los videos musicales más populares del mundo.

En la mitad se encuentra una canción que a pesar que esta desde hace tres años en la plataforma fue muy escuchada en este año, nos referimos a ¨Que tire pa’ Lante¨ de Daddy Yankee. Quien es un artista nacido en Puerto Rico, este año hizo su última gira que porque para la tristeza de muchos este se retira. Tiene 919 millones de reproducciones.

En el número cuatro Shakira y Rauw Alejandro con su hit ¨Te felicito¨, esta tiene 415 mill0ones de reproducciones, y se subió hace siete meses. La composición dice ¨Por completarte me rompí en pedazos me lo advirtieron pero no hice caso¨. Y habla de alguien que fingió amar a otra y ahora se está haciendo ¨la victima¨.

Casi para culminar tenemos a ¨Me porto bonito¨, es del bastante mencionado Bad Bunny y Chencho Corleone, el video oficial tiene 523 millones de reproducciones, y se subió hace 5 meses, aunque la música se publicó un mes antes. Habla de como va presumir y a mostrar a la protagonista.

Ahora sigue ¨Provenza¨, de la colombiana Karol G, esta tiene 546 millones de reproducciones, y se subió hace siete meses. Cuenta como la protagonista de la canción esta ¨free¨, y quiere estar con otra persona que conoce del pasado y ella esta ¨Puesta pa’ revivir viejos tiempo

No salgo hace tiempo¨.



Finalizamos con el puesto número uno con ¨Titi me pregunto¨ esta es obra de Bad Bunny, es parte de su álbum un verano sin ti, tiene más de 560 Millones de reproducciones, fue publicada hace seis meses. Cuenta las novias que tiene y el origen de estas. En esta canción menciona a ¨Una dominicana que es uva bombón Uva, uva bombón¨.

