Blue Beauty Salón, dirigido por Yubelkis Peralta, anunció el evento del año en el mundo de la belleza: Beauty Blue 2024, un espacio para mujeres que quieren crear su mejor versión. Esta celebración tendrá lugar el sábado 29 de junio, de 2:00 a 8:00 pm, en el prestigioso Salón Ópalo del Embassy Suites by Hilton, Santo Domingo.

En su décimo aniversario, Blue Beauty Salón quiere celebrar en grande con la #ComunidadBlue. Desde su apertura, Blue no solo ha sido un salón de belleza, sino un espacio dedicado a resaltar la belleza natural de las mujeres y empoderarlas para conquistar sus sueños.

«La belleza es un reflejo de nuestra confianza interior. Con más de una década inmersa en el mundo de la belleza y más de dieciséis años en los medios de comunicación, comprendo la importancia de sentirse bella en cada ocasión.

Como madre y esposa, valoro aún más el bienestar personal, porque sé que cuando nos sentimos bien con nosotras mismas, irradiamos esa felicidad a quienes nos rodean», manifestó Yubelkis Peralta, CEO de Blue Salón.

Beauty Blue 2024 es un evento pensado para nuestras mujeres empoderadas y emprendedoras, brindándoles la información y motivación necesarias para continuar alcanzando sus metas. Durante el evento contaremos con la presencia de un selecto grupo de speakers, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para generar un impacto positivo en las asistentes.

El objetivo principal de Beauty Blue 2024 es proporcionar conocimiento y herramientas valiosas a todas aquellas mujeres que buscan lograr su mejor versión.

El mismo estará lleno de experiencias inolvidables, sorpresas de marcas patrocinadoras, paneles y charlas enfocadas en el desarrollo y crecimiento personal y profesional de la mujer.

En esta primera edición, contaremos con la participación de destacadas profesionales como la doctora Ana Simó, Iamdra Fermín, Marielis Ramos, Mayi Aristy, Laura Villaman, doctora Tania Medina, Genesis Gil, Suzelle Taveras, entre otras influyentes figuras.

Esta primera edición contará con la colaboración de prestigiosas marcas que demuestran un profundo compromiso con el bienestar femenino.

Entre ellos se encuentran: Germaine de Capuccini, Presidente, Bonita Fashion, Essenza, Redken, Farmaconal, Hair Plus, Banco Popular, Babina Plus, Grupo Viamar, Remington, Maybelline, Domex Courier, doctora Tania Medina, Macarella, Dove, Tresemmé, La Caja Rosa y la revista The Healthy Way.

Las boletas para Beauty Blue 2024 están disponibles en https://tix.do/event/BeautyBlue2024-2. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única.