Zoe Saldaña, conocida por sus papeles en franquicias como Avatary Guardianes de la galaxia, habló sobre el impacto emocional que tuvo en su familia la muerte de su padre, Aridio Saldaña, quien falleció en un accidente automovilístico en 1988.

La actriz tenía entonces 9 años y vivía en la ciudad de Nueva York junto a su madre Asalia y sus hermanas, Mariel y Cisely.

En una entrevista con la revista Harper’s Bazaar para su edición de febrero de 2025, mientras promocionaba su película musical de Netflix, Emilia Pérez, Saldaña recordó cómo la tragedia transformó su vida y la de su familia.

“Cuando mi padre falleció, todos entramos en modo de supervivencia. Dejamos de hacer esas pequeñas cosas diarias que te ayudan a encontrar calma”, comentó.

Zoe Saldaña. Fuente/Instagram.

La estrella de 46 años destacó el profundo impacto que la pérdida tuvo en su madre, quien dejó de lado aspectos importantes de su vida cotidiana.

“Recuerdo que mi mamá solía usar labial rojo, llevaba shorts ajustados y jeans entallados, y siempre se veía linda, coqueteando con mi papá. Pero en el momento en que él falleció, no se levantaba de la cama durante más de un par de años”, explicó.

Asalia Saldaña, quien asumió múltiples empleos para mantener a su familia, decidió enviar a sus hijas a vivir con familiares en la República Dominicana mientras ella permanecía en Nueva York.

Durante ese tiempo, Zoe y sus hermanas enfrentaron un entorno distinto en el que, según relató Cisely, no les permitían hablar inglés en la escuela.

“Creo que eso nos unió aún más porque no todos podían entender lo que estábamos pasando”, expresó la hermana de Zoe a Harper’s Bazaar.

En la República Dominicana, Zoe y su hermana Cisely encontraron refugio en la danza, especialmente en el ballet.

Más adelante, al regresar a Nueva York como adolescente, Zoe se adentró en el mundo del teatro, donde encontró un espacio que definió como salvador.

«Emilia Pérez», película que contó con la actuación de Saldaña, ganó cuatro premios en los Globos de Oro y recibió 13 nominaciones a los Oscar (Netflix)



“Mi vida siempre ha sido rescatada, una y otra vez, por personas que me han guiado, criado y educado”, expresó en la entrevista.

Zoe Saldaña ha hablado públicamente sobre esta etapa en el pasado, describiendo a su madre como su “heroína” en un video de AOL en 2010.

En esa ocasión, señaló: “Cuando lo perdimos, fue muy duro, una tragedia. Era un hombre realmente bueno. Fue más difícil para mi mamá; le tomó un par de años salir de ese estado. Se veía en su rostro que estaba derrotada, pero seguía caminando, un paso a la vez”.

Zoe Saldaña casi abandonó la actuación antes del Globo de Oro

En la ceremonia de los Globos de Oro 2025, donde Zoe Saldaña ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez, la artista confesó que en algún momento consideró abandonar su carrera.

Durante una conversación con la prensa, admitió que llegó a cuestionar su futuro profesional. “Estoy feliz. Solo tengo 46 años, pero hubo un momento hace unos años en el que pensé en un plan B. Por ejemplo: ¿me voy a una granja, empiezo a planificar un jardín y a hornear productos?”, compartió.

No obstante, Saldaña afirmó que su pasión por la actuación terminó por prevalecer. “Soy una artista de pies a cabeza y necesito crear todos los días. Si no, simplemente no sé qué puedo hacer. No sé por qué estoy aquí”, declaró.

Además, agradeció a los cineastas y colegas que la han apoyado a lo largo de su carrera, asegurando que este reconocimiento la reafirma como actriz.

Durante su discurso de aceptación, Zoe Saldaña expresó su agradecimiento a los creadores de la película, a sus coprotagonistas, como Karla Sofía Gascón y Selena Gomez, y a su familia.

“Estoy llena de adrenalina, pero mi corazón está lleno de gratitud. Los amo, ustedes son todo”, declaró al recibir el galardón.

Recientemente, Emilia Pérez obtuvo 13 nominaciones a los Oscar 2025, entre ellas la de Saldaña en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

