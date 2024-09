El presidente Luis Abinader adelantó este lunes que se reunirá con el Gabinete de Ética y Transparencia para establecer un plazo de 15 días para que los funcionarios electos en los pasados comicios que no han presentado su declaración jurada de bienes cumplan con lo establecido en Ley 311-14.

«Le vamos a dar un plazo de 15 días para que los que no lo han presentado a los diferentes niveles, la presentan, y si no van a ser suspendidos. Y si 15 días después no lo hacen van a ser cancelados. Tan claro como eso», advirtió el mandatario.

Abinader hizo la advertencia durante su participación en La Semanal,desde Nueva York, donde agota una agenda en el marco de su participación en el 79º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y en la Cumbre del Futuro de la ONU.

Sin embargo, el mandatario acotó que han estado recibiendo un reporte de casi todos los funcionarios de más alto nivel, y ministros y directores que ya han entregado sus reportes, «con unas excepciones». Dijo que no todos tienen que hacerlo, porque los que continúan en el cargo que ya lo presentaron; no tiene que hacerlo. «Son los funcionarios electos», acotó.

El pasado 16 de septiembre venció el tiempo para que los legisladores electos en las elecciones de mayo pasado, los funcionarios designados y los ratificados, presentaran su declaración jurada de patrimonio.

Hace varios días, el movimiento Participación Ciudadana expresó su profunda preocupación ante lo que consideran una «burla» por parte de los funcionarios públicos hacia la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio Público.

Según la organización, una gran mayoría de los servidores públicos no ha cumplido con la obligación de presentar su declaración en el plazo establecido por la Ley No. 311-14, lo que refleja apatía y desidia hacia el mandato legal.