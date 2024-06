Abinader la botó con Junior Noboa

El presidente de la República, Luis Abinader, debe sentirse muy orgulloso del trabajo de Junior Noboa como comisionado nacional de béisbol.

Y eso se confirma porque le amplió sus poderes y con más dinero.

¿La razón?

La industria del béisbol mueve 500 millones de dólares y emplea a más de 10 mil personas.

Noboa habló muy bien en el Diálogo con los Deportistas de HOY

Me encantó cuando señaló que van a llevar la escuela a las academias.

Es imperdonable que un joven abandone los estudios por jugar béisbol.

No, usted puede jugar pelota, pero debe seguir sus estudios.

Fue relevante conocer la alta cantidad de estadios pequeños que se han rescatado en el país.

Usted le arregla un play a un pueblo, y pone a muchos jóvenes a dar buen uso a su tiempo.

Noboa se refirió al presidente Luis Abinader y su apoyo a todo lo que es el béisbol.

Que incluso visitó la sede de MLB en Nueva York y asiste en el país a todas las inauguraciones de las academias.

Felicito a Junior Noboa

Lo felicito porque es un hombre que no anda en chismes, que no anda serruchando palo, que no envidia el puesto de nadie, y se concentra en su trabajo, y lo hace bien.