Albert Pujols tras incidente con Junior Caminero: «Un ‘Bat boy’ no puede estar comentándole lo que quiera a un pelotero»

El dirigente de los Leones del Escogido, Albert Pujols, se pronunció sobre el incidente ocurrido entre Junior Caminero, tercera base de su equipo, y un recoge bates de los Tigres del Licey durante el partido en el que los Leones cayeron 9-3 ante los bicampeones. Pujols instó a la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) a tomar medidas para evitar que situaciones similares se repitan.

“Yo en esa situación hablé con Gilbert [Gómez, dirigente del Licey] y le dije que él tiene que hablar con el ‘Bat boy’, un ‘Bat boy’ no puede estar comentándole a un pelotero lo que él quiera y amenazándole”, expresó Pujols al referirse al comportamiento del recoge bates durante el partido.

Pujols añadió que este tipo de incidentes no debe permitirse en el béisbol profesional: “Yo creo que la Liga debe tomar cartas en eso y no permitir que eso pase. Los peloteros están ahí en el terreno haciendo su trabajo, si es cosa entre peloteros ellos saben cómo manejarse, pero si tú tienes un Bat boy amenazando o voceándole a un pelotero sin tener autoridad, yo creo que eso no se debe”

El exjugador de Grandes Ligas también destacó la rivalidad deportiva entre ambos equipos, llamando a preservar el respeto en el terreno: “Nosotros hemos jugado una tremenda pelota con los Tigres del Licey. Fue algo que se salió de control, yo espero que eso pare ahí. Vamos a jugar pelota y no dejar que una serie bonita se dañe por x razón”.

