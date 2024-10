Amarante Baret acusa a sectores dentro de su dirigencia de hacer “negocios soterrado con el gobierno”

MOCA.- El expulsado ex dirigente del Partido de Liberación Dominicana (PLD) Carlos Amarante Baret, aseguró este domingo que su cancelación como miembro de la entidad morada se debió, a que el expresidente Danilo Medina no le perdonará nunca que develara un plan, que tiene como objetivo primario su perpetuidad al frente de la entidad.

Además precisó, que basándose en el trabajo, este haya tenido la idea de la formación de un frente opositor al presente gobierno.

En una alocución que duró 7 minutos y 42 segundos, publicada a través de sus diferentes redes sociales, el ex ministro de interior y Policía y Educación fue reiterativo en sus críticas al ex mandatario, al que tildó de ejercer un liderazgo grupal que atenta contra los genuinos intereses del PLD.

En ese sentido, Baret precisó, que “Danilo Medina no me perdona que devele su plan de ser aclamado y perpetuarse en la presidencia del partido, cuando lo emplazamos que cumpliera su palabra empeñada públicamente en retirarse de la presidencia de la organización”, dijo.

De igual manera reveló el ex miembro del Comité Político del PLD, que tampoco el ex mandatario le perdona ni le perdonará, que este impulsara un frente opositor, el cual según sus palabras, fue aprobado por el CP, esto según dijo, muy a pesar del expresidente no estar de acuerdo con dicha propuesta, el cual aseveró de manera enérgica en su breve discursos, que “se opuso y se sigue oponiendo sistemáticamente”.

Otros de los elementos discordantes entre Danilo Medina y Baret, fue el hecho de que este último hiciera pública su evaluación de las bases del “XI Congreso José Joaquín Bidó Medina”, la cual resultó de acuerdo a lo revelado por el ex senador de Espaillat, totalmente negativa para la dirección del partido morado, lo que además acaba de ocurrir en el X Congreso y que al igual que el anterior fue engavetado sin darle al país la oportunidad de conocer los detalles del mismo.

“Y por último, Danilo Medina, aún sigue siendo un jefe grupal a pesar de ser el líder de la organización. A pesar de ello no renuncia a esta vieja práctica, sé porque lo digo, porque viví en el monstruo y conozco las entrañas”, dijo.

Precisó que fue por estas razones que de manera irracional Danilo Medina a quien acusa de manera directa, ordenó su expulsión del PLD, por lo que aseguró vehementemente, que por el momento los aires fresco del citado partido opositor no llegaran, pues los “juicios sumarísimos que nos recuerdan a Trujillo y las purgas estalinistas han hecho prevalecer una fuerza centrífuga que expulsa todo lo que no coincide con el liderazgo mayor. Esa especie de licuadora destapada y encendida, que expulsa todo y que arrancó en el 2019 y que aún no se detiene”, precisó.

De igual manera refirió que han sido estos y otros elementos los que propiciaron la división que mantienen y mantendrán fuera del poder al PLD, en donde además sostuvo, que contrario a lo que pasa hoy día dentro de la organización, fue la unidad en la diversidad que garantizó todos los triunfos electorales de la citada entidad, lo que hoy día se ha constituido en una fuerza hueca que anulada por los efectos del dominio grupal han corroborado con las derrotas electorales y el empequeñecimiento permanente del citado partido.

“¿Qué ha pasado del histórico 62 % en el 2016, al penoso 10 % en el 2024? No me alegro por la penosa situación por la que atraviesa el partido, pero tendré que agradecerle a Danilo Medina, que con su ilegal y soberbia decisión de expulsarme del partido, me evita el dolor de ver caer el techo de la casa cayéndonos encima”, dijo.

Otro elemento crítico por lo que a traviesa el PLD, según Carlos Amarante Baret, es que “En el PLD hay quienes se dediquen a perseguir a otros, a hacer negociaciones soterradas con el gobierno y que no les interese la real defensa de nuestro pueblo, sino sus intereses particulares”, sentenció.

Datos

El pasado domingo, Carlos Amarante Baret fue expulsado sumariamente del PLD, por el Tribunal Disciplinario, lo que ha traído como consecuencia que más de 25 dirigentes pertenecientes al Comité Central del PLD y otros tantos presidentes de Intermedios y de Comité Bases hayan presentado sus renuncias.

¿Frente Opositor?

Quedó en el aire el anuncio de la conformación de un frente opositor que según circula entre sus allegados este formaría, y el cual, de acuerdo a fuentes cercanas a Baret, se sumaría luego al partido la Fuerza del Pueblo y su líder el expresidente, el doctor Leonel Fernández.

