Amparo Custodio tras renunciar a la vicealcaldía de La Vega: «Hay cosas que no se negocian»

Amparo Custodio explicó este martes las razones de su renuncia al cargo de vicealcaldesa de La Vega, declinando así la posibilidad de asumir la alcaldía del municipio, tras la designación del síndico Kelvin Cruz como ministro de Deportes y Recreación.

Según afirmó Custodio, militante del Partido Frente Amplio, lo más adecuado sería convocar una nueva elección en el municipio para elegir tanto al alcalde como a la vicealcaldesa. Agregó que aunque legalmente le correspondía asumir el cargo de alcaldesa, la falta de respaldo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que controla la sala capitular y el cuerpo de funcionarios del ayuntamiento de La Vega, podría provocar una parálisis en el cabildo.

«Hay un asunto que tenemos que explicarle al pueblo, en sentido general. Nosotros fuimos propuestos en una boleta, acompañando al ingeniero Kelvin Cruz. El pueblo de La Vega votó por Kelvin Cruz y el partido al que él pertenece, el Revolucionario Moderno (PRM), también lo propuso a él… En la parte legal a mí me correspondería sustituirlo, pero no solo por la ley podemos llevarnos; también tenemos que ver la parte ética, la parte de que ese partido le corresponde sustituir a su alcalde», dijo la maestra de profesión.

«Lo correcto sería que se sometiera este pueblo a una nueva elección, para elegir al alcalde y a la vicealcaldesa, porque en esas condiciones, nosotros, tanto personal como mi organización, no estamos de acuerdo. Entiendo yo que no es legítima esa parte; los perremeístas tienen que elegir a su alcalde, como lo propusieron ante la población vegana», añadió.

Amparo Custodio habla de su renuncia a la vicealcaldía de La Vega: «Hay cosas que no se negocian»

La dirigente política destacó que, aunque está en desacuerdo con la decisión del presidente Luis Abinader de nombrar a Kelvin Cruz como ministro de Deportes y con que él haya aceptado el cargo, respeta la decisión. No obstante, afirmó que hay cosas que no están sujetas a negociación.

«Nosotros respetamos la decisión que ellos tomaron, aunque no estemos de acuerdo. Entiendo que usted (Huchi Lora) tiene razón, en el sentido de generar una inestabilidad (en La Vega), y me apena eso, pero hay cosas que no se negocian. Yo soy una profesora, de más de 40 años en ejercicio, tanto en la parte preuniversitaria como en la universitaria, ahora en la actualidad, y entiendo que se tiene que educar con el ejemplo. Yo no me prestaría a cosas que estén en contra de lo que yo he predicado constantemente, y por lo tanto, no me arrepiento de la decisión de renunciar, porque me siento en paz, me siento muy bien«, pronunció Amparo Custodio.

Dijo, además, que seguirá en La Vega, «pendiente de lo que pase, al lado del pueblo, acompañándolo en su lucha o lo que se tenga que hacer».

Las declaraciones de la exfuncionarioa fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisión «El Día», que se transite por Telesistema 11.

Seguir leyendo:

Renuncias de alcalde y vice crean un vacío institucional