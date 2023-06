La politóloga y periodista Angely Moreno manifestó que, luego de años trabajando a favor de mejores condiciones para Santo Domingo Este, quisiera aprovechar la política para continuar luchando por el bienestar de los ciudadanos de esa demarcación.

Moreno dijo que su trabajo social, que junto a varios jóvenes ha venido haciendo en beneficio de su localidad, le gustaría aprovecharlo pero ahora desde una posición en el Congreso Nacional. «Yo lo he hecho de diferentes formas. Ahora entiendo, por ejemplo, a mí me gustaría una candidatura a diputada. A mí me gustaría participar desde la política activamente; he estudiado para eso», manifestó.

La politóloga, entrevistada por el periódico Hoy, aclaró que respecto a su preferencia partidaria no está «en sentimientos», sin embargo, aseguró que no se ve como parte de algunas organizaciones que distan de su visión de país. «Por ejemplo, me gusta mucho Opción Democrática, el PRM, Alianza País, País Posible; podría ser también el Frente Amplio. Muchos partidos con los que yo entiendo pueden comulgar mis propósitos en la política», indicó.

En ese sentido, criticó algunas entidades «que llegan al poder pero no resulven los problemas». Sin embargo, consideró que su visión a favor de los residentes en Santo Domingo Este está por encima de cualquier organización política.

Angely Moreno, estudió en la escuela Primaria Celina Pellier y posteriormente se trasladó a la Pilar Constanzo para desde el bachillerato dar sus primeros pasos en aprendizaje de la Administración Pública.

“Siempre me ha llamado la atención la Administración Pública, el Gobierno e hice el bachillerato precisamente en esa área. Después de ahí yo entro a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)”, expresó Moreno.

“La UASD me enseñó lo que son las luchas sociales, el sector social, ingresé al Felabel. Estuve en muchas luchas estudiantiles. Comencé a tener ese amor por defender lo nuestro, la patria, los ideales y comencé a cultivar una ideología progresista”, refiere.

Agrega que ese amor por las luchas estudiantiles las trasladó a su barrio desde donde comenzó a agrupar jóvenes para exigir el arreglo de calles, alcantarillados, la falta de energía eléctrica, la basura, entre otras.