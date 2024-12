Apresan nuevamente a ‘El Patrón de Jarabacoa’

Ronny Jiménez, conocido como ‘El Patrón de Jarabacoa’, apresado nuevamente por miembros de la Policía Nacional en San Pedro de Macorís.

Ronny Jiménez fue detenido tras haber realizado el pago de una garantía económica de 20 mil pesos, impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte.

«Yo te dije a ti, que Dios es el que sabe. El que está con Dios, está con Dios. No tengo nada que temer, voy con Dios para donde vaya. Me dicen que me van a llevar para dormir«, declaró ‘El Patrón de Jarabacoa’ mientras era trasladado hacia una patrulla policial.

El detenido afirmó desconocer si intentan hacerle daño, pero aseguró que confía en Dios y en todos los santos.

«Salí de un caso y Dios sabe por qué me soltó. Todo se paga», enfatizó.

Hasta el momento, se desconocen las razones de la detención de Jiménez.

