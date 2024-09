Nueva York. Otro hombre, presuntamente dominicano, fue apuñalado en una estación del metro en el Alto Manhattan, hecho ocurrido a pocos días de otro incidente similar en el mismo sector.

La víctima, de 32 años, recibió este martes por la mañana varias puñaladas en la estación del tren A, ubicada en la calle 207 con Broadway en el Alto Manhattan, informó la policía.

El herido no ha cooperado con la policía y no proporciona una descripción del agresor. No se han realizado arrestos y se está llevando a cabo una investigación.

La semana pasada, otro hombre, presuntamente quisqueyano, también fue herido a puñaladas en la estación del tren 1, ubicada en la avenida Saint Nicholas con la calle 191, en el sector de Washington Heights, a pocas cuadras del primer caso.

En los últimos tiempos se han producido hechos de violencia con armas blancas y de fuego en diferentes paradas de trenes en el Alto Manhattan que han dejado muertos y heridos.

Entre otros casos graves y mortales incidentes violentos ocurridos en los últimos meses y años recientes en estaciones de los vecindarios de Washington Heights e Inwood, habitados mayormente por dominicanos, figuran la muerte del músico quisqueyano Johnny Medina, apuñalado en la estación del tren A, en la calle 175 con la avenida Fort Washington.

Su agresor, Diego Figueroa, también dominicano, fue apresado. En esa misma parada, otro hombre empujó a las líneas del mismo tren A un envejeciente de 64 años, resultando seriamente lesionado.

Dos personas murieron, uno de ellos dominicanos, y una tercera resultó herida durante una balacera frente a la salida del tren 1, en la calle 207 con la avenida Décima. Dos semanas después se originó otro tiroteo cerca de esta estación.

Un hispano, presuntamente dominicano, resultó herido a puñaladas en la estación del tren 1, en la 10 avenida con la calle 215. Otro tren de la misma línea arrolló una persona, presuntamente dominicana, en la parada de la calle 181 con la avenida Saint Nicholas.

Dos personas murieron arrolladas por el tren 1 en la estación de la calle 145, en el Alto Manhattan. Asimismo, 24 pasajeros resultaron levemente heridos al chocar dos trenes de la línea 1 en la estación de la calle 96 y avenida Broadway.

Múltiples pasajeros de origen dominicanos se quejan constantemente por el masivo consumo de drogas en las estaciones del metro en las paradas existentes en el Alto Manhattan (tren 1 en las calles 145, 157, 168, 181, 191, Dyckman y 215). También en la línea A, en las calles 190 con Fort Washington, 181, 175, y 145.

