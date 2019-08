Audio: Charlie Mariotti confirma se planificó su secuestro para impedir presentara proyecto de reforma constitucional

Charlie Mariotti, senador por la provincia de Monte Plata, confirmó hoy que se planificó su secuestro para impedir que presentara el proyecto de reforma constitucional para permitir que Danilo Medina pudiera optar por la reelección en las elecciones del 2020.

“El lunes en la tarde (en julio) yo recibí una llamada donde se me informa que mi casa tiene una vigilancia. Hay gente que te está dando seguimiento…El marte ya me envían un documento donde me dicen el plan es secuestrarte”, declaró el funcionario.

Durante una llamada al programa radial El Sol de la Mañana, Mariotti explicó que para evadir el secuestro durmió en dos sillones en su oficina del Senado.

“Yo dije los vecinos no merecen que por mí tengan que amanecer con una bulla..Eran como las 11:00 o once y media cuando llegamos a mi oficina. Me acosté en un sofá y ahí amanecí. Cuando desperté ya lo senadores estaban entrando”, aseguró senador por la provincia de Monte Plata.

Fue el periodista Julio Martínez Pozo, quien dio a conocer que intentaron secuestrar a Mariotti.

A continuación las declaraciones del senador: