Depositará el 16 agosto Reforma Constitucional

El presidente Luis Abinader informó ayer que depositará el 16 de agosto próximo en el Congreso Nacional la Reforma Constitucional, pero previamente la presentará en el Palacio Nacional junto a otros proyectos que facilitarán el proceso para la aprobación de las 12 reformas que busca el actual Gobierno.

El mandatario trató el tema en el Palacio Nacional al responder preguntas en el encuentro LA Semanal, cuyo tema fue el deporte y las facilidades que se darán a los deportistas que participarán en las Olimpiadas 2024 de París, Francia.

“La Constitucional será la primera que vamos a anunciar, con algunos detalles. Las demás reformas se van a ir haciendo de manera gradual, porque una, en algunas partes afectas a las otras, entonces yo te diría que a partir del 16 de agosto, cuando presentemos formalmente al Congreso la Constitucional, pues ahí entonces presentaremos el tiempo de las demás reformas y proyectos de ley”, explicó el jefe de Estado.

En ese orden, agregó que pedirá a los congresistas que inician a partir del 16 de agosto que tengan una gran productividad, “porque vamos a llevarles reformas importantes y muchos proyectos de ley para modernizar diferentes sectores de la vida pública dominicana.

“Antes del 16 de agosto tendremos detalles de la Constitucional y a partir del 16 ya anunciaremos las fechas de cada una (las diferentes reformas)”, dijo.

En otro orden, resaltó las inversiones del Gobierno en la remodelación y adecuación de los hospitales públicos y en el servicio de salud en general. Recordó que en 2019 solo se invertía el 1.3% del PIB y en la actual gestión más del 2% del PIB “los hemos aumentado, los hospitales han mejorado significativamente”.

Sobre el aumento de personas reportadas como desaparecidas, dijo que esa es una tragedia, pero que el Gobierno tiene una unidad dedicada a dar seguimiento constante a esa situación, la cual también da apoyo a las familias afectadas.

“Desgraciadamente esa es una situación mundial. En Estados Unidos per cápita hay más desaparecidos que en República Dominicana y así pasa en muchas sociedades” en el mundo, manifestó el mandatario.

Reiteró que los recursos que busca el Gobierno a través de reformas, entre estas la fiscal, son para mejorar la salud en términos de atención primaria y para la reforma policial.

“Esas son dos áreas que a pesar de nosotros (el país) haber duplicado el presupuesto por décadas … tenían un abandono, ¿cuántos ganaba un policía en 2020 y cuántos gana ahora?: 29 mil pesos”.

Afirmó que el país necesita el doble de policías de lo que están en las calles hoy y que para duplicarlo hacen falta muchos recursos.

Sobre las amenazas a su figura, afirmó “yo me siento seguro en mi país, pero se toman siempre las precauciones de lugar; evidentemente, como presidente tengo riesgos”. Sostuvo que el Gobierno tiene y aplica un procedimiento y un protocolo para ese tipo de situaciones.

Sobre las protestas, consideró que son parte del sistema democrático. Reveló que en el entorno del Palacio Nacional hay un área destinada solo a las protestas de la gente. “¿Sabes cuando me preocupo?: cuando no hay manifestaciones. Incluso he dicho: !pero no ha venido nadie hoy¡: eso está raro”.

Rechazó al atentado contra Donald Trump, expresidente y candidato presidencial por el Partido Republicano y lamentó la muerte de uno de los asistentes al mitin, en Pensilvania, Estados Unidos.

Sobre el uso de los préstamos aprobados en el Congreso Nacional en sus gestión, el mandatario dijo que las informaciones sobre todos los prestamos aprobados en los últimos 50 años están disponibles en la Internet y dicen en que lo utilizan”.

Agregó que periódicamente el Ministerio de Hacienda informa en sus páginas sobre el desembolso de los préstamos y uso.