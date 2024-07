Gustavo Sánchez: Danilo Medina es el único en el PLD que puede convocar a todos

El diputado de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, expresó su apoyo a que Danilo Medina continúe al frente de la organización política, señalando que tiene la competencia y las habilidades para hacerlo.

«Danilo es la única persona en el partido, en estos momentos, que puede convocar a todo el mundo… Danilo es un liderazgo indudable en el partido y el país, que no está sujeto a cuestionamiento de nadie, está en la plenitud de sus funciones físicas y locomotoras, independientemente de que tiene una enfermedad, como la tiene cualquiera de nosotros. Por lo tanto, en este momento, dirigentes de los comités central y político le solicitamos a él que no nos deje en medio de esta dificultad, donde hay gente que quiere pescar en río revuelto», sostuvo el legislador de la circunscripción número tres del Distrito Nacional.

Sánchez, además, calificó de violatorio a las normas del PLD que un grupo de dirigentes, encabezado por Carlos Amarante Baret, José del Castillo Saviñón y Domingo Contreras, ofreciera una rueda de prensa mostrándose a favor de que el exmandatario deje la presidencia de ese organismo.

«No es el momento para que los compañeros lo empujen a salir. Eso fue no solamente violatorio de las normas que el PLD establece para discutir los temas internos de nuestro organismo. ¿A quién beneficia? Beneficia a los adversarios del PLD, crea dificultades y ya ese tema había sido discutido. De manera particular, no estuve de acuerdo con la posición del compañero Carlos Amarante Baret, José del Castillo Saviñón y Domingo Contreras, quienes son tres distinguidos miembros del Comité Político. De manera abierta, podemos discutir todos los temas al interior del organismo», dijo.

Con relación al transfuguismo, Gustavo Sánchez declaró que, «independientemente, el PLD prevalecerá ante la ausencia de cualquier dirigente. «Tuvimos migraciones de compañeros valiosos, otros que nos tambalearon, nos pusieron en situaciones difíciles, pero sobrevivimos. Ya lo peor del PLD pasó«.

Las declaraciones del congresista peledeísta fueron ofrecidas la mañana de este miércoles durante una entrevista en el programa «El Día», que se transmite por Telesistema 11.

