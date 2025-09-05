Nueva York. El progresivo aumento en el costo promedio de la canasta familiar en la República Dominicana es un factor preocupante para los migrantes dominicanos residentes en el exterior, porque tienen que aumentar el envío de sus remesas a familiares, amigos y relacionados hacia el país caribeño.

La afirmación es del dirigente político de izquierda y activista comunitario en esta ciudad, Luis Mayobanex Rodríguez, quien señala, según cifras de Banco Central (BCRD), la variedad de bienes y servicios que componen la canasta familiar, esenciales, por demás, para cubrir necesidades básicas de las familias, registró un costo promedio en el 2020 de RD$36,936 y al día de hoy resulta en RD$47,041.41.

El incremento de precios en artículos como el pollo, arroz, huevos, carne de cerdo y res infaltables en la dieta del dominicano, y en servicios como el transporte y la eléctricidad, obligan a un aumento en el envío de remesas por parte de los inmigrantes.

Más cuando las remesas es la principal fuente de ingreso para un 40% de las familias en el territorio nacional, con una media mensual de US$300.00

Sin embargo, el flujo y el volumen de las remesas pudiera ser afectados dado que la propia Reserva Federal de EE.UU. constató que en el mes de agosto hubo poco o ningún crecimiento; encarecimiento en múltiples productos e incluso reducción de empleo, lo que asocia a las medidas arancelarias impuestas por la Casa Blanca, sostiene Rodríguez.

Para peor, la amenaza vertida por Donald Trump de enviar la Guardia Nacional a NYC como parte de su política de persecución y deportación de inmigrantes con status irregular, tendrá un fuerte impacto en el desenvolvimiento económico de la comunidad dominicana.

Conviene recordar que de los 10 mil 756 millones de dólares remesados oficialmente el pasado 2024, por encima del 80% correspondió a la diáspora nuestra establecida en territorio estadounidense.

El Estado dominicano debería de tomar medidas que contribuyan a disminuir el costo del más de 1.3 millones de transacciones de dinero hacia RD que se dan cada mes y convertir en sujeto de crédito a las personas envueltas en estas operaciones económicas.

Ojalá que la experiencia de otros países sirva de algo al gobierno dominicano, antes de que un “moquillo blanco” acabe con la “gallinita de los huevos de oro”, como dice el refrán, expresa el dirigente político.