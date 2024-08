Avances y tareas pendientes en consenso sobre reformas

Temas como el sector eléctrico, la educación de calidad y la reforma laboral continuarán representando un importante y necesario escenario de diálogo para el consenso.

Ha sido publicado un informe sobre el balance del “diálogo por las reformas para el fortalecimiento institucional y gestión eficiente del Estado, en el cual se recogen las acciones ejecutadas por el Gobierno y algunos resultados alcanzados, así como el espacio para el diálogo para el consenso no logrado aún en áreas como el sector eléctrico, la seguridad social, la reforma laboral, la educación de calidad y el plano digital.

El informe, elaborado por José Ramón Holguín, Viceministro de Monitoreo y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, señala que temas como el sector eléctrico, la educación de calidad y la reforma laboral continuarán representando un importante y necesario escenario de diálogo y seguimiento de los acuerdos, entre el Gobierno y los principales grupos de interés de esos sectores.

Explica que aunque Ia mayoría de Ios consensos con relación a la seguridad social requieren una modificación de Ia Iey, se han tomado acciones en áreas en que era posibles actuar través deI Consejo NacionaI de Seguridad SociaI, como Ia revisión deI Per Cápita este año, mediante Resolución 563-01; Ia revisión deI contrato póIiza y emisión de una nueva versión deI contrato póliza de Discapacidad y Sobrevivencia entre las AFP y las Compañías de Seguros para el Régimen Contributivo y para los afiliados al Plan Piloto del Régimen Contributivo-Subsidiado de los Trabajadores Domésticos, mediante Resolución 569-03; y la resolución No. 572-07, a través del cual más de 20,000 servidores públicos podrán optar por el retorno voluntario al Sistema de Reparto de pensiones, para aquellos trabajadores que fueron afiliados en el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, que establece la Ley No. 87-01.

En lo que respecta a la transformación digital, el informe en que se asumieron por consenso 14 compromisos, de los cuales se han tomado acciones en el 100% de ellos, primordialmente alineados con el consenso de aprobar la estructura de la Agenda Digital 2030, estableciéndola como la carta de ruta concertada para la transformación digital de la República Dominicana.

El informe cita como un logro el Pacto Dominicano por eI Agua 2021-2036, suscrito en eI PaIacio NacionaI eI 14 de agosto de 2023, fruto de una ampIia consuIta nacionaI, con Ia participación de más de 1,500 actores de Ia sociedad civiI.

Otro logro es el decreto 149-21, de fecha 11 de marzo de 2021, que establece eI PIan GeneraI de Reforma y Modernización de Ia Administración PúbIica, aprobado por consenso en Ia Mesa de Diálogo. Como resuItado de Ia ejecución de este pIan, se han promuIgado otras normativas.

Con relación al sector salud, plantea que el 80% de los consensos alcanzados fue incluido en el nuevo Plan Estratégico Nacional de Salud (PLANDES 2030). Este documento contiene la política e instrumentos de política que el sector salud desplegará en los próximos 7 años hasta el 2030.

En cuanto a la transparencia e institucionalidad, indica que la mesa temática llegó a cinco consensos, de los cuales el Gobierno ha tomado acciones en el 100% de ellos, aunque hay temas pendientes; Transporte: Esta mesa conoció un total de 63 propuestas de mayor a menor nivel de complejidad técnica de las cuales se llegó a consenso en 42 de ellas.

La mayoría de los consensos están contemplados en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), el cual es una herramienta para la planificación de la movilidad para que sea más global, integral y participativa, incluyendo la mejora en la conectividad, la circulación y la competitividad, este plan se encuentra en ejecución con importantes resultados, como: el Proyecto Monorriel de Santiago de los Caballeros, con una ejecución de 37.93% general, un 39.6% de la Obra Civil y 36.26% Electromecánica; en el caso de Línea 1 del Teleférico de Santiago se ha alcanzado un 67.77% de avance general del Proyecto, un 46.10% en la Obra Civil y Electromecánica 91.25%.

Además, están en ejecución los proyectos: Apoyo en la reforma y estructuración de corredores de buses; Manual de Ciclo-infraestructura; Sistema de Bicicleta Pública; Apoyo institucional y empresarial a operadores de OMSA y privados; y el Sistema Integrado Tarifario.

En torno a la seguridad ciudadana y reforma policial, explica que alineados con los consensos y recomendaciones de este espacio de diálogo fueron promulgado los decretos: 372-22, que crea la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional; 371-22.

Impulsan consenso

Em notas de presentación del informe, Rafael Toribio, `presidente del Consejo Económico y Social, resalta el impulso que ha tomado el diálgo para el consenso en torno a las reformas tras la toma de posesión del presidente Luis Abinader para su actual mandato. Recuerda que mediante una carta fechada el 28 de agosto de 2021, encomendó al CES iniciar el proceso de diálogo el 30 de agosto para discutir la agenda de reformas estructurales con los temas antes mencionados, destacando que “El Consejo Económico y Social tiene un papel fundamental en este proceso, pues es el mejor catalizador para tener una visión amplia, incluir a todos los sectores, elaborar propuestas integrales y canalizarlas para el mejor éxito”. “Inmediatamente desde el CES iniciamos los preparativos” para esa tarea. escribió Rafael Toribio.

