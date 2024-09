Las batallas legales detrás del debut de Anna Delvey en Dancing With The Stars

Dancing with the Stars es conocido por su brillo y ostentación, y ha sido un elemento básico de la televisión estadounidense durante casi 20 años. Pero el martes, durante el estreno de la temporada en horario de máxima audiencia del programa, habrá un giro inesperado, cuando la estafadora convicta Anna Delvey (cuyo nombre real es Anna Sorokin) salga a la pista de baile con un monitor de tobillo adornado con joyas.

En un comunicado de prensa, la cadena ABC, propiedad de Disney, calificó a Sorokin como «artista, icono de la moda y famosa socialité neoyorquina», así como «una famosa fashionista de los brazaletes de tobillo». Se unirá a un elenco que incluye a un veterano de la NBA, varias estrellas de reality shows y dos atletas olímpicos, para la última edición del spin-off estadounidense del formato Strictly Come Dancing de la BBC.

Los críticos acusaron al canal de glorificar sus crímenes pasados. El New York Post lo calificó como un “nuevo punto bajo para la cultura pop”.

Algunos también han cuestionado su derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos, siendo ciudadana germano-rusa.

El monitor electrónico de tobillo de Sorokin no es por sus condenas originales de 2019, que se produjeron después de que viajara por el mundo haciéndose pasar por una heredera europea, estafando a bancos, abogados y una compañía de aviones privados por más de 200.000 dólares (150.000 libras esterlinas).

En cambio, el monitor de tobillo es el resultado de una batalla de inmigración que lleva años en Estados Unidos, donde está luchando contra la deportación.

Mientras estaba en libertad bajo fianza a la espera de cargos de inmigración, Anna Sorokin asistió a la Semana de la Moda de Nueva York, apareció en Vogue y comenzó su propio podcast.

En Internet se están produciendo intensos debates sobre este nuevo capítulo de infamia.

Algunos parecen admirar su ambición sin límites, como si representara una especie de sueño americano deformado. Otros han criticado su constante autopromoción y su aparente falta de remordimiento, calificándolas de desvergüenza.

Durante una acalorada discusión en el programa de entrevistas The View, Whoopi Goldberg dijo que su posibilidad de aparecer en Dancing with the Stars, a pesar de enfrentar cargos de inmigración, es un ejemplo de un “sistema de inmigración de dos niveles” que favorece a los ricos o conectados.

Otros han dicho que no es sorprendente ver que sus condenas sean pasadas por alto en un país donde un delincuente se postula a la presidencia.

Sorokin ganó notoriedad por primera vez cuando la revista New York Magazine publicó una investigación sobre sus fechorías en 2018. Sus estafas fueron exploradas luego en la serie de Netflix Inventing Anna y el podcast de la BBC Fake Heiress.

Fue su audacia lo que intrigó a la gente. Se había abierto camino en los círculos de élite de la ciudad de Nueva York mediante una artimaña que duró años. Su objetivo era conseguir un préstamo de 22 millones de dólares para construir una fundación artística en su propio nombre.

Mientras vivía bajo la apariencia de heredera, falsificó extractos bancarios, acumuló grandes facturas en hoteles de lujo que no podía pagar, salió corriendo de restaurantes sin pagar, envió cheques sin fondos, creó correos electrónicos falsos de contables y dejó que otros pagaran sus cuentas después de gastos extravagantes. Las pequeñas empresas y los particulares también se vieron afectados.

«Ha sido una figura pública durante tanto tiempo que no creo que la gente recuerde los detalles de los crímenes, si es que alguna vez los supieron», dijo Jessica Pressler, quien escribió el primer artículo sobre ella en la revista New York Magazine y se convirtió en la inspiración para el personaje de periodista ficticio en Inventing Anna.

“La gente no mira más allá de la superficie”, añadió, reconociendo que esto fue lo que contribuyó a la estafa original. “Dancing With the Stars… es una extensión natural de la historia”.