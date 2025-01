Bendicen Donoma Las Terrenas, el proyecto que promete desarrollo económico en Samaná

El proyecto hotelero Donoma Las Terrenas Hotel & Spa, fue bendecido a través de las manos y oraciones del Reverendo Padre Argelys Vásquez, de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y la Pastora Marlene Kery, vicepresidenta de la Confraternidad de Pastores.

Encabezando el acto estuvieron sus propietarios, los señores Georgette Almánzar Edward González y su hijo Benttly González, quienes expresaron estar más que agradecidos con Dios, con la solidaria presencia de cada personalidad y autoridades que se dieron cita en este acto de bendición.

Edward González expresó «Me siento agradecido! Donoma Las Terrenas Hotel & Spa, hace siete años era solo un sueño y ya hoy una realidad, es oportuno decir que, desde que este proyecto fue una idea lo pusimos en manos del Señor», afirmando que «La mayor satisfacción para nosotros es poder entregarles a ustedes este hotel que facilitará que unas 150 familias de manera directa e indirecta obtengan el sustento que les permitirá ganarse el pan de cada día».

Por su parte la gobernadora de la provincia Samaná, la señora Teodora Mullix Geraldino, acogió esta iniciativa en nombre del presidente de la República, Luis Abinader, señalando

«La familia González es un pulidor de esta hermosa piedra que nosotros los samanenses nos sentimos altamente orgullosos. El gobierno central ha apoyado al desarrollo de Samaná, al desarrollo turístico a nivel nacional. El presidente junto al ministro de Turismo, David Collado han hecho todo lo posible por apoyar estas iniciativas. Deseamos que Dios los lleve en sus manos y los permita seguir desarrollando proyectos como este».

De su lado el alcalde del municipio de Las Terrenas, el señor Eduardo Esteban, resaltó el compromiso de la familia González en cabeza de sus propietarios, indicando que «Esto solo se logra con el cariño y amor que Edward y Georgette tienen por Las Terrenas, ustedes han hecho lo más importante poner este proyecto en manos de Dios. Para nosotros no es solo un proyecto más de inversión; me siento contento no solo en calidad de Alcalde sino de munícipe y de amigo donde podría decir que también nos sentimos realizados».

En el solemne acto también estuvieron presentes la diputada Carmen Lidia Williams; el Dr. Camilo Medina, Director Regional del Ministerio de Turismo; el Pastor Ramón Fernández, presidente de la Confraternidad de Pastores; John Henderson representante del Banco Promerica, así como presonalidades del sector público-privado de la Provincia.

Sobre Donoma Las Terrenas Hotel & Spa:

Donoma Las Terrenas Hotel Beach & Spa, es la nueva promesa de desarrollo que busca impulsar a un nivel más alto el turismo de la República Dominicana. El grupo Arpels es propietaria del proyecto hotelero bajo la marca Autograph Collection by Marriott Internacional, siendo el primero de la cadena bajo la marca en la provincia. Es manejado por Aimbridge Hospitality, el mayor operador independiente de marcas como Marriott, Hilton y Hyatt a nivel mundial.

El hotel fue diseñado por la prestigiosa firma de arquitectos GVA, contará con 145 habitaciones, generando mas de 150 empleos. Con una inversión de más de USD 35 millones de dólares. La nueva propuesta abrirá sus puertas en marzo de este año, enfocados en lograr convertir a Donoma Las Terrenas Hotel Beach & Spa, en uno de los productos más altos en estándares de calidad.