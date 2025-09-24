Boric arremete contra Trump

Naciones Unidas. EFE.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó ayer con gran dureza el discurso pronunciado ante la ONU por su colega estadounidense, Donald Trump, a quien recriminó que mintiera y negara la crisis climática, que desdeñara el multilateralismo y que se opusiera a las vacunas.

El mandatario chileno, que concluirá su mandato el próximo mes de diciembre, denunció “el cortoplacismo económico” y defendió políticas de largo aliento que “permita seguir luchando por un mundo más justo». “Cuando se nos invita a la sumisión, cuando se afirma que la inteligencia está demás, cuando quieran demostrarnos, como han hecho algunos desde este podio, que se puede mentir para sacar ventaja, digámosle que no. No cedamos a la astucia ni a la violencia ni a la pasividad”, afirmó. “En el fondo, puedo y debo respetar la diversidad de opiniones. Pero a la vez que respeto la diversidad de la opinión de quien piensa distinto, enfrento la insolencia del que miente, más aún cuando aquella persona es consciente de ello. Por ejemplo, se ha firmado en este mismo podio que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira y las mentiras debemos combatirlas”, subrayó.