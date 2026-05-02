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Como un ciudadano normal

"La Roca" Dwayne Johnson, da una lección de respeto al ser fiscalizado por policía

Lo que más llamó la atención no fue el hecho en sí, sino la actitud serena y ecuánime del actor, quien permaneció tranquilo y dejó que el oficial realizara su trabajo sin oponer resistencia ni mostrar molestia

"La Roca" Dwayne Johnson, da una lección de respeto al ser detenido

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El popular actor Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, fue grabado en el momento en que un agente policial lo abordaba aparentemente por la comisión de alguna falta.

Lo que más llamó la atención no fue el hecho en sí, sino la actitud serena y ecuánime del actor, quien permaneció tranquilo y dejó que el oficial realizara su trabajo sin oponer resistencia ni mostrar molestia.

La escena contrasta con lo que suele ocurrir en situaciones similares, donde personas con mucho menos fama y dinero que Johnson reaccionan con insultos o intentan humillar a los agentes. En este caso, La Roca dio una lección de respeto y autocontrol, mostrando que la autoridad debe ser tratada con dignidad, independientemente de la condición social o económica.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la madurez y el ejemplo de conducta del actor, quien demostró que la verdadera fortaleza no está en la confrontación, sino en la calma.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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