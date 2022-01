Caso Alexis Villalona: “Mi vida no vale dinero”, dice Santa Arias

La señora Santa Arias, agredida por Alexis Villalona, afirmó hoy que le estaban ofreciendo dinero para no continuar con el caso.

“Piensan que la vida de una persona lo que vale. Mi vida no vale dinero, mi vida no tiene precio”, señaló Arias.

“Ese señor desde ese momento que me hizo lo que me hizo me mató, aunque yo esté aquí respirando, pero para mí él me mató”.

“Él solamente no me golpeó, no me chocó, también me haló un arma como si era con un hombre que se estaba enfrentando”, aseguró Arias.

Puedes leer: ¡Otra vez! Posponen conocer medida de coerción contra Alexis Villalona

No acepta las excusas

Sobre las disculpas ofrecidas por Alexis Villalona, la mujer afectada dijo no aceptar excusas ya que debió hacerlo en el momento del hecho.

“Yo no acepto excusa. En el momento que él me agredió, me golpeó fuertemente no pensó que yo era una mujer. Yo no acepto esa excusa. Tenía que hacerlo antes o en el momento que hizo lo que hizo conmigo”, indicó Santa Arias.

“En vez de golpearme después que me choca el deber de él era darme ayuda. Llevarme a un médico, preguntarme si me pasó algo. No lo acepto”, manifestó Arias sobre el incidente con el apodado “abusador de Baní”.

Santa Arias declaró a los periodistas que producto de los golpes propinados por Alexis Villalona habría presentado moretones en su cuerpo.

“Tuve moratones. Dolores de cabeza muy fuerte”, refirió la señora.

Alexis Villalona

De su lado, el imputado por la agresión, Alexis Villalona, desmintió que le hayan ofrecido dinero a la señora Santa Arias.

“Eso es mentira. Mi familia no ha ofrecido dinero. Tiene que hablar con pruebas porque aquí se habla con pruebas”, dijo.

Aplazan nueva vez conocimiento medida de coerción contra Alexis Villalona

“Se ha dicho muchas cosas y los audios del video no se oyen. Yo soy un hombre de trabajo, cometí un error y estoy aquí para afrontar las consecuencias”, expresó Villalona.

Podrías leer: Alexis Villalona: “Creí que tenía COVID”, motivo por el cual no se entregó

Se describió como un hombre de trabajo que al igual que otros seres humanos cometió un error.

“Yo no soy un delincuente. Yo no he matado a nadie, fue error que cometí como cualquier ser humano y estoy muy arrepentido”, puntualizó.

“Si ella no acepta el perdón. Uno se lo pide a cualquier persona, si tu no otorgas no se te puede obligar”.