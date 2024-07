Miriam Germán afirma: “No gané ni perdí; solo me marcho tranquila”

La Procuradora General Miriam Germán resaltó ayer como uno de sus grandes logros en la institución que dejará el próximo 16 de agosto, el haber reencauzado al órgano de persecución por el camino de la legalidad y la transparencia, e imprimirle la huella del apego al debido proceso y a los derechos fundamentales, “sin claudicar ante la presión de sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada”.

Durante la presentación de las memorias de sus cuatro años de gestión como titular del Ministerio Público, afirmó que destacar los logros, las acciones exitosas; los hitos y las transformaciones, sin lugar a duda es importante; pero que también lo es señalar los aspectos no tan positivos y los desafíos que quedan.

En ese sentido, refirió todos los obstáculos que tuvo que sortear incluso a lo interno de la institución, siendo el más difícil el de la transparencia, por el que dijo, tuvo choques internos irreconciliables.

“El valor que pedí me fue concedido; el coraje me llegó cuando era debido. No gané ni perdí, solo me marcho tranquila”, dijo la funcionaria ante un auditorio lleno de funcionarios, servidores e invitados especiales, en el Hotel Intercontinental de esta capital.

Puede leer: Charles Mariotti sobre acto de juramentación en el Teatro Nacional: «es que en el gobierno se creen que viven en un reality show

Su impronta

Germán recordó que el inicio de su gestión al frente de la PGR “se dio en un momento institucional complejo, cargado de muchos cuestionamientos que proyectaban hacia afuera un órgano carente de legitimidad y con tachas éticas que tuvieron como resultado procesos todavía en curso…” Dijo que intentar transformar una cultura enraizada, y que es connatural al ser humano, genera mucha resistencia.

Reconoció que no obstante, ella siempre encontré total disposición por parte del equipo “para seguirme en la aventura” sin lo cual nada hubiese sido posible.

“Si algo me ha caracterizado en estos 4 años ha sido mi capacidad de “dejar hacer”; es decir, respetar la sabia autoridad de cada fiscal en su ámbito de actuación, interviniendo solo cuando hubo razones válidas para hacerlo”, e imponiendo sus principios ante todo.

Logros a destacar

Germán dijo que sus memorias reflejan, de manera sucinta, “el largo y rico trayecto recorrido, con sus altas y sus bajas” no tan solo para que sirvan a los esfuerzos de continuidad, sino como un legado de integridad.

Transparencia

Dijo que durante su gestión “el Ministerio Público se ha convertido en un referente de buenas prácticas administrativas. Indicó que uno de los principales retos que se asumió fue impulsar la reorganización administrativa y operativa de la institución, fruto de lo cual fueron mejorados la calidad del gasto, los procesos de compras y contrataciones, así como los controles presupuestarios.

Agregó que se implementó un procedimiento más efectivo y seguro para la gestión de las garantías económicas, bajo el control directo de las fiscalías, para que las personas que las personas puedan recuperar su dinero sin barreras burocráticas.

Destacó entre las importantes operaciones contra la corrupción procesados, los casos Antipulpo, Coral, Coral 5G, Medusa y Calamar.

En materia de crimen organizado afirmó que 18 provincias lograron avances significativos de mejora de su tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes; y también hubo una reducción considerable de tasa de homicidios acumulada por cada 100,000 habitantes, en comparación con el 2023.

En material penal de Niños, Niñas y Adoslescente (NNA) informó que de 15,279 denuncias recibidas se impusieron 6,659 medidas de coerción y 5,140 fueron a juicio de fondo.

En materia civil se atendieron 331,936 casos de guarda y custodia de menores.

Aunque no ofreció cifras, aseguró que en materia de violencia de género también hubo “importantes avances”, con charlas, capacitación y otras acciones a través de proyectos de la AECID, OEA y USAID.

En materia de Trata y Tráfico de Personas lograron judicializar 1,333 personas.

Crimen organizado

Con relación a este tema, la Procuradora dijo que en 2024 se creó la primera Fuerza de Tarea Nacional para analizar e investigar las manifestaciones delictivas de carácter transnacional; y “ establecimos récord en la región en decomiso de bienes y acuerdos de culpabilidad en casos de corrupción”.

Otros logros

La magistrada Germán señaló como logros de su gestión, la consideración como acto de tortura y barbarie de las agresiones mediante el uso de “ácido del diablo”; el tratamiento de los casos que involucran a poblaciones vulnerables; la tutela de derechos fundamentales en áreas de custodia de las personas privadas de libertad; y las directrices para la persecución penal de los delitos en contra de la ley de protección animal.

Beneficios a servidores

Dijo que durante su gestión fueron incrementados los ingresos y beneficios de los fiscales; la política de compensación; RD$800 millones anuales en beneficios; subsidio de cobertura médica; reajuste salarial para el personal técnico, y deja adelantadas diligencias encaminadas a procurar un Plan de Pensiones.

Asimismo, dijo que mediante la optimización de los servicios en el período 2020-2024 ha recaudado los RD$5,300,184,086.39.

En el sistema penitenciario fueron alfabetizados 3,307 privados de libertad; 14,180 cursan educación básica; 9,947, media; 16,810 cursan estudios superiores, y 9,302 realizan cursos técnicos . 496 se han graduado de carreras universitarias y 498 cursan especialidades.

Dijo que en estos 4 años además 44,190 miembros del Ministerio Público han sido impactados a través de diversas propuestas académicas ofertadas por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del MP.

Cosas mejorables

Señaló que en el sistema penitenciario “hay demasiado cosas” que son mejorables, y citó entre ellas la atención médica. Informó que se han suscrito acuerdos para la formación académica de los internos en las distintas áreas; y también para los envejecientes. Con relación a las mujeres también citó avances.