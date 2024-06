El exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, condenó este martes la forma en como ha sido tratado desde el inicio del proceso que se le sigue por supuesta corrupción administrativa en el denominado caso Medusa.

Además, al momento de hacer uso de la palabra en la parte final de la audiencia preliminar del sonado caso, Rodríguez reiteró su inocencia ante el tribunal, y recordó los episodios familiares que ha tenido que atravesar mientras se encuentra encarcelado.

Jean Alain Rodríguez aprovechó para defenderse punto por punto de las acusaciones por parte del Ministerio Público a quienes califica de «verdugos», así como otros epítetos.

Jean Alain

A continuación algunas de las frases dichas:

-Han hecho sufrir a mucha gente, han hecho mucho daño, si el objetivo era causar daño lo han logrado.

-Es duro comprobar que la vida no está llena solo de rosas y que también hay espinas.

-Mi padre biológico enfermó y fue llevado a una clínica, mientras me observaba en la televisión que me paseaban esposado con casco y chaleco antibala.

-Durante este proceso, he perdido mi abuela, mi hermano murió de un cáncer y mi padrastro murió de un infarto.

-Cargo con tres enormes piedras en los riñones que hace más de 3 años debí sacarlas y no las he podido sacar para no retrasar ni un día este proceso.

-Luego de mi arresto viví la traición del amigo que más había querido, el que más había ayudado, a iniciativa de él, se sumaron otros de Gran afecto y de más de 40 años de amistad.

– Lo que me está sucediendo a mí magistrado, si usted no lo detiene, creará el peor precedente jamás visto en nuestra historia judicial.

Lee más: Jean Alain se defiende y condena el trato que ha recibido por parte del Ministerio Público