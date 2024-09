Casos del MP rebotan en distintos tribunales

La instrumentación de expedientes por parte del Ministerio Público ha vuelto a ser puesta en tela de juicio en los tribunales, donde en los últimos tres meses de este año, incluido este mes, varios casos le han rebotado por falta de pruebas, incluido uno que el propio órgano de persecución solicitó su archivo provisional por idénticas razones.

El más reciente es el que preparó en contra de Marisol Franco, compañera sentimental de “César el Abusador”, y otras tres personas, para quienes este sábado 14 solicitó prisión preventiva por supuesta asociación de malhechores, crímenes y delitos contra la propiedad y otros, y la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional se la negó.

La magistrada Fátima Veloz justificó su rechazo al pedimento por considerar que los elementos de prueba que aportó el MP no eran suficientes para ella poder determinar la violación del tipo penal previsto en los artículos 265, 266, 379, 381 y 382 del Código Penal Dominicano (CPD) atribuido a los imputados.

Afirmó que si bien en esta etapa es suficiente con la presentación de una cintila probatoria y no se requiere la presentación de pruebas concluyentes, “deben aportarse elementos legítimos que permitan a la juzgadora justipreciar, vincular al imputado con el hecho investigado, bajo los criterios establecidos por el legislador”, lo que aseguró, no ha ocurrido en este caso”.

Agregó que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público y que conforman la cintila probatoria “por sí solos, resultan insuficientes para poder crear un vínculo robusto, certero e inequívoco que permita en esta fase procesal individualizar a los imputados como los autores o cómplices de la conducta que se les atribuye…”.

Rechazó en cuanto al fondo la solicitud de marras, por no darse las consideraciones legales del artículo 227 numeral 1 del Código Procesal Penal (CPP), y ordenó la “libertad pura y simple” de los imputados, mediante Resolución penal 0670-2024-SMDC-01610.

Caso Paula

El 24 de febrero y basado en pruebas testimoniales, el Ministerio Público logró que la jueza de Atención Permanente de SDE Karen Casado, enviara a prisión preventiva a Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex) y a Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), principales sospechosos de la violación y posterior muerte de Paula Santana Escalante, hecho ocurrido dos días antes en la Zona Franca de Las Américas.

El 16 de julio, la representante del MP Dahiana Castillo Antigua, suscribió el dictamen de “archivo provisional” del caso no obstante la oposición de los familiares de la víctima. Alegó que lo hizo porque por el momento no tenían elementos para suficientes para decir quién cometió los hechos. “Al recibir los resultados del análisis de todas las prendas de vestir analizada tanto de los dos imputados como de Santo Samuel, en los mismos no fue encontrado ningún fluido femenino, de hecho, solo en una pieza interior apareció restos de semen, por lo que hasta el momento no resulta elemento suficiente para instrumentar una acusación”, afirmó

El 13 de este mes el Tercer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este rechazó en cuanto al fondo la objeción de los familiares de la víctima, confirmó el “archivo provisional del caso; Alex y Chuki fueron liberados para felicidad de ellos, y gran conmoción entre los familiares de Paula.