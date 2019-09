Centro de Atención Ciudadana emite autogate gratis

La dirección del Centro de Atención Ciudadana de la OPTIC, anunció que se encuentra disponible en las oficinas de la plaza comercial Sambil la entrega del servicio de autogate de manera gratuita para los ciudadanos.

El servicio entregado por la Dirección General de Migración corresponde a una facilidad que evita las filas en la entrada y salida del territorio nacional, a través de un sistema automatizado que realiza una lectura rápida al pasaporte y evita la necesidad de esperar por un oficial de migración que coloque sello al documento.

Está recomendado para quienes viajan de manera frecuente y para todo aquel que quiera ahorrar tiempo, disponible solo para mayores de 18 años.

La directora de los Punto Gob, Soanna Berihuete manifestó que los trámites ofrecidos desde los Centros de Atención Ciudadana son servicios de eficiencia, transparencia, ágiles y menos burocráticos, lo que se traduce en beneficios para los ciudadanos que visitan el centro.

“Esta gestión trabaja de manera ardua, consistente y comprometida para darle al ciudadano la mejor experiencia de servicios con el Estado, actualmente la satisfacción ciudadana supera el 98% de excelencia en los servicios, lo que es parte de nuestra misión”, puntualizó Berihuete.

Más de 120 mil servicios entregados en Sambil. En las oficinas de Sambil operan más de 22 instituciones gubernamentales para brindar 270 servicios públicos.

Durante los últimos meses el centro ha entregado más 100 mil servicios de las diferentes instituciones.

Ahorro y tiempo. Con gran acogida también por parte del público se destacan los pagos en la estafeta de Banreservas dentro del centro, donde los ciudadanos no tienen que salir de las instalaciones para comprar sus impuestos.

Horario Extendido. Los servicios se pueden realizar en un horario extendido de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los domingos de 10 a.m. a 4: 00 p.m. (solo las estaciones en líneas).