“La lógica del escorpión” es el muy esperado nuevo trabajo discográfico del mítico artista argentino Charly García, que ya está disponible en plataformas digitales y en una exclusiva edición de lujo limitada y numerada en vinilo.



El álbum posee un atractivo arte creado por Renata Schussheim basado en una idea de Charly. Contiene 13 tracks, entre canciones inéditas y nuevas versiones de temas propios y de grandes autores como John Lennon, Roger McGuinn (The Byrds) y Luis Alberto Spinetta.



Incluye colaboraciones de ilustres amigos también históricos del rock en español, como Fito Paez (“Rock and Roll Star”), David Lebón (“El club de los 27” y “La Medicina n°9”), y Pedro Aznar (“América”), más la voz del recordado Spinetta (“La Pelicana y el Androide”).



En Argentina, el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro y este es el regalo que el Maestro García le hace a todos sus seguidores: un disco de colección que marca un nuevo hito en la historia del ídolo argentino, como cada obra que realizó a lo largo de su vida.

Charly García

La Lógica del Escorpión:



1. Rompela



Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki / Batería: Fernando Samalea

Coros: Rosario Ortega



2. Yo ya sé



Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki / Batería: Fernando Samalea

Coros: Hilda Lizarazu



3. El Club de los 27



Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra (solo): David Lebón

Batería: Fernando Samalea / Toño Silva



4. La Medicina n°9



Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra rítmica: David Lebón

Batería: Fernando Samalea / Coros: Hilda Lizarazu



5. Te recuerdo invierno



Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki / Coros: Rosario Ortega



6. Autofemicidio



Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki / Batería: Fernando Samalea



7. América



Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Bajo, batería, guitarra y voces: Pedro Aznar



8. Juan Represión



Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki / Coros: Rosario Ortega



9. Estrellas al caer



Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki / Batería: Fernando Samalea



10. La Pelicana y el Androide



Voces: Charly García / Luis Alberto Spinetta

Teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki



11. Watching the wheels



Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki / Batería: Fernando Samalea

Coros: Rosario Ortega / Hilda Lizarazu



12. La lógica del Escorpión



Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki / Batería: Fernando Samalea

Coros: Rosario Ortega



13. Rock and Roll Star



Voces: Charly García / Fito Paez

Teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarras: Kiuge Hayashida / Fernando Kabusacki



Todos los temas compuestos por Charly García excepto: “La Pelicana y el Androide” (Luis Alberto Spinetta), “Watching the Wheels” (John Lennon – adaptación al español por Charly García), “América” (Charly García y Pedro Aznar), y “Rock & Roll Star” (Roger McGuinn, Christopher Hillman – original title “So You Want To Be A Rock N’ Roll Star”, adaptación al español por Charly García).