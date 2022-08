Chris Duarte: “Estoy ansioso que llegue el día 25”

El canastero dominicano de la NBA afirmó que ahora está enfocado en ayudar a la Selección Nacional a ganar estos dos compromisos para seguir sumando puntos para la clasificación al Mundial 2023

Cada día que pasa, el estelar baloncestista de la NBA, Chris Duarte, piensa cómo será su debut con la Selección Nacional el día 25 cuando el equipo nacional se enfrente a Panamá en el reinicio de las ventanas de cara al Mundial 2023.

“Estoy ansioso que llegue el día 25, quiero hacer ese sueño realidad y estoy seguro que la gente abarrotará el Palacio de los Deportes”, dijo Duarte a la prensa nacional.

Manifestó que física y mentalmente se encuentra en buen estado y solo va a la cancha a seguir trabajando sin descanso.

“He conversado con los compañeros de la Selección y estamos muy contentos con esta nueva responsabilidad que nos tocará vivir”, comentó.

Trata eso no le afecte

El jugador de Indiana Pacers, de la NBA, precisó solo trata de que la ansiedad no le afecte por eso quiere que los días pasen rápido. “Estoy feliz por eso, pero sin darle mucha cabeza porque no quiero que cambie mi rutina”, añadió.

Quiere adaptarse al juego FIBA

Indicó que está consciente de que el estilo de juego de la NBA y el de la FIBA son muy distintos. “Claro, pero estoy seguro que me acoplaré rápido al estilo FIBA”, narró.

Chris Duarte siendo defendido por Stephen Curry. Fuente externa.

Quiere ayudar a la Selección

Expuso que su único objetivo es ayudar a la Selección Nacional a ganar sus dos partidos de esta ventana, lo que vendrá más adelante, luego se analizará.

“Estoy enfocado en mis prácticas, cuando llegue el momento de unirme a los jugadores estoy seguro que haremos mucha química en la cancha”, agregó Duarte, quien peleaba este año el premio de Novato del Año con los Pacers, pero una lesión en uno de su pies lo sacó de competencia.

Valora chance le dio Indiana

El canastero dominicano afirmó que está muy agradecido por el trato que le viene dando la franquicia de Indiana, Pacers en la NBA.

“Ellos me dieron el chance de jugar, creo que lo hice bien, a pesar de que las lesiones me atacaron en la parte final de la temporada, pero así es el deporte de alta competición”, señaló el nativo de Puerto Plata.

Sentenció que a pesar de la lesión, tuvo una buena temporada para un chico de primer año.

“En la NBA nadie te regala nada, hay que ser consistente cada día en la cancha y fuera de ella para poder triunfar, ese es mi enfoque”, proclamó Chris.

Recibe apoyo de Horford y Towns

Dijo que al llegar a la NBA recibió buenos consejos de sus compatriotas, Al Horford y Karl Towns, de los Celtisc y de los Wolves. “Conversamos y eso me hizo sentir bien”, opinó.