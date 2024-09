Nueva York. El nuevo cónsul dominicano en NY, Jesús -Chú- Vásquez, designado por el presidente Luis Abinader mediante decreto 420-24 en sustitución de Eligio Jaques, tomó posesión del cargo este sábado en el salón principal de la sede, en presencia de líderes comunitarios, políticos, profesionales, empresarios, periodistas, y comerciantes, entre otros sectores.

Jáquez, al entregar la dependencia sostuvo entre otras cosas: “De los más de 3 millones de dominicanos que han migrado por el mundo, más del 30% reside en NY, sus aportes y éxito en la urbe son notorios en los supermercados, bodegas, transporte, educación, la justicia, salud, seguridad pública y salones de belleza”, entre otras áreas.

“A nuestra llegada tomamos medidas para bajar tarifas, ampliamos el horario de trabajo, elevamos los salarios de 90 servidores que ganaban salarios entre $220 y $550 dólares semanales, para llevarlos a $600 semanal, redujimos el personal de 240 a 162 y de los 50 vicecónsules a 7”.

“El servicio de doble ciudadanía, que en los 26 años anteriores solo logró juramentar un promedio de 9 mensual, en los últimos 4 años creció a 300 por mes. No vinimos a NY a buscar fortuna, en estos 4 años salimos del consulado para llevar servicio a más de 50 poblados; reducimos los costos de los servicios y evitamos la aglomeración en la oficina principal”.

“De esta forma, más de 24,000 ciudadanos se beneficiaron del servicio y del costo de los consulados móviles. El nuevo cónsul es un amigo con más de 40 años de servicio público”, precisó Jáquez.

“Aquí le dejamos esta institución encaminada hacia una adecuada representación de los mejores intereses puestos al servicio de una gigante población de migrantes que siempre esperan lo mejor de nosotros”.

Por su parte, Vásquez en su discurso destacó y valoró en un 80% su gestión en Interior y Policía. Especificó “vengo de uno de los ministerios más difíciles del Estado Dominicano y sobre todo con un compromiso que había hecho el presidente de desarrollar una política de seguridad ciudadana que le devolviera a los dominicanos la paz y tranquilidad”.

“Teníamos que enfrentar una situación de reforma y transformación de una institución que con 86 años cuando asumimos nunca nadie había querido enfrentar. Teníamos que consolidar una estructura, una estrategia de seguridad ciudadana porque cuando asumimos buscamos la experiencia, qué había pasado durante todos los años, y prácticamente no encontramos nada”.

“No había una estrategia para enfrentar el crimen en la RD, me tocaba a mí entonces organizar la visión de hacia dónde deberíamos ir como país en materia de seguridad ciudadana. Nos correspondió diseñar lo que fue la -Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro– y para eso consultamos especialistas nacionales e internacionales, y al principio del 2021 presentamos al presidente de la República lo que debería ser la misma”.

Vásquez expresó que el presidente le dijo “tú tienes 12 años sin coger un día de descanso y tienes que irte a NYC para que puedas, con los dominicanos de allá, seguir desarrollando políticas importantes para el país, y Eligio viene para acá”.

“Es decir, hicimos la memoria que vamos a entregar en NYC, ya se la entregamos al partido, es la memoria institucional de lo que fue esta gestión nuestra. Salimos profundamente satisfechos del deber cumplido”, precisó.

El nuevo cónsul no presentó planes para la comunidad, solo precisó: “Me encanta el programa que a los hijos de dominicanos que nacieron aquí en NY, nosotros podemos viabilizar un programa que sea mucho más ágil para que ellos puedan obtener la nacionalidad del país”.

Precisó que una de las cosas que integró en Interior y Policía fue “usted aquí puede meter la pata, pero no la mano; usted aquí no puede cometer un error con la mano; usted aquí no puede cometer corrupción”.

“Por eso, en Interior y Policía cuando lo asumí, con una puntuación que le daba el Ministerio de Administración Pública, en materia de transparencia y descubrimiento de la norma, tenía 280 puntos y lo dejamos en 715 puntos, y la institución recibió el año pasado el certificado de la excelencia de la Administración Pública”.

Dijo que no sabe cómo va a hacer tantas o mejores cosas que las que hizo Eligio. “Pido a la comunidad que me ayude en esta nueva misión, en este nuevo compromiso de vida, para que juntos podamos hacer cosas innovadoras, creativas, y fortalecer muchas cosas de las que estaba haciendo Eligio”.

