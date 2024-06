Bangkok. Cientos de animales enjaulados han muerto tras declararse un incendio esta madrugada en la parte de venta de mascotas, algunas de comercialización ilegal, del mayor mercado callejero de Bangkok, Chatuchak, que cada día atrae a miles de turistas y visitantes.

Según la cadena de televisión pública Thai PBS, el incendio ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del martes (21-00 GMT del lunes), y los bomberos tardaron aproximadamente una hora en extinguirlo.

De acuerdo con testigos, el fuego comenzó supuestamente porque una de las tiendas, del centenar en el que se encontraban los animales enjaulados para su venta, se había dejado el ventilador encendido durante la noche para refrigerar el espacio y el aparato estalló al sobrecalentarse, indica el citado medio.

Ninguno de los empleados ha resultado herido, y al ocurrir en horas de cierre tampoco había visitantes en el mercado.

El subdirector del departamento de prevención de desastres de Bangkok, Suriyachai Rawiwan, indicó que el fuego surgió en el mercado de peces tropicales y se propagó después en las zonas aledañas, y que entre los animales muertos hay cientos de mascotas, incluyendo pájaros, perros y gatos, y también gallinas y serpientes, que no pudieron huir para salvarse pues estaban enjaulados.

Imágenes muestran los restos de decenas de serpientes, tortugas y gallinas recogidos en cajas tras el siniestro, mientras los bomberos exploran las instalaciones.

Fuente externa

Suriyachai añadió que el techo de las tiendas corre peligro de desprenderse y que la Policía continúa investigando lo ocurrido, añade Thai PBS.

Por su parte, el gobernador de la capital tailandesa, Chadchart Sittipunt, señaló en un comunicado publicado en sus redes sociales que, según una inspección preliminar, 1.300 metros cuadrados quedaron dañados y “muchas mascotas”, sin especificar cuántas, “murieron”, mientras urgió a acelerar la “asistencia” a los damnificados.

Contactadas por EFE, las autoridades del distrito afectado y la empresa encargada de la seguridad del mercado rechazaron hacer comentarios sobre lo ocurrido.

Peticiones de cierre

Con 15.000 puestos y tiendas y unos 200.000 visitantes por semana, el mercado de Chatuchak se presenta como el más grande del mundo al aire libre, como destaca en su página web, y está consolidado como uno de los puntos de visita turística habituales en la capital tailandesa.

El espacio alberga puntos de venta distribuidos por categorías de productos, que incluyen desde souvenirs, ropa de diseñadores independientes, muebles y hasta animales ilegales en la zona afectada por el incendio.

El suceso vuelve a suscitar las preocupaciones por las medidas de seguridad y el bienestar de los animales en estos mercados, que ha sido objeto de críticas asimismo por motivos sanitarios y regulatorios, con algunos vendiéndose a precios elevados por su “exotismo».

En ese sentido, el vicepresidente de PETA (Personas por el Trato Ético de Animales), Jason Baker, exhortó en un comunicado este martes al “cierre del mercado (de mascotas) en Chatuchak, donde un gran número de animales explotados sufren. La tragedia de hoy subraya la necesidad urgente de actuar».

La Fundación para los Amigos de la Vida Salvaje (WFFT, por sus siglas en inglés) lamentó por su parte en un comunicado los “aproximadamente 1.000 animales muertos, incluyendo especies exóticas como cisnes, cacatúas y monos».

“El mercado de Chatuchak es una vergüenza para Bangkok. Se le ha permitido la venta de animales sin ética y de manera a menudo ilegal durante demasiado tiempo. Urgimos a la Administración Metropolitana de Bangkok a actuar ahora y parar la venta de animales, en particular de animales salvajes”, añade.

No obstante, algunas tiendas de animales no afectadas por el incendio continuaron hoy operativas, como confirmó a EFE el dueño de uno de los comercios, quien prefirió no identificarse y explicó que “el área del incendio está cerrada pero en otras la situación es normal».

Chatuchak fue fundado en 1942 por Jompol Por Phibulsongkram, antiguo primer ministro, cuyo deseo era implantar un mercadillo al aire libre en cada ciudad de Tailandia, y se ha convertido en un reclamo del turístico país.

