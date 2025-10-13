Circe Almánzar: La reforma al Código de Trabajo debe tocarlo todo, no encasillarse solo en la cesantía

En medio de las tensiones que rodean el proyecto de reforma al Código de Trabajo, la exvicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, advirtió que el proceso no debe limitarse únicamente a discutir el tema de la cesantía, sino que debe ser una revisión integral que abarque todos los aspectos del mercado laboral.

«Las reformas, cuando son reformas tienen que tocarlo todo porque son reformas integrales. En este caso, si no se puede porque no están los niveles de consenso, pues entonces estaríamos haciendo una modificación legislativa, una modificación al Código», expresó Almánzar.

La empresaria insistió en la necesidad de un debate profundo que permita analizar las verdaderas causas que desincentivan el empleo formal en el país.

«Hay que hacer una discusión profunda para que veamos lo que realmente está pasando, no nos quedemos encasillados en la cesantía, si no que veamos más allá de aquellas cosas que está provocando que la gente no se motive a tener empleo formal»

Almánzar agregó que el mercado laboral dominicano ha cambiado significativamente en los últimos años, por lo que la reforma debe adaptarse a las nuevas realidades del trabajo.

