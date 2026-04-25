"Campeona de UFC Alexa Grasso visita RD: agenda deportiva y encuentro con autoridades

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La reconocida campeona de artes marciales mixtas, Alexa Grasso, llegará este miércoles a la República Dominicana, en una agenda que promete captar la atención pública.

La destacada atleta mexicana, figura estelar de la Ultimate Fighting Championship (UFC), arribará al país por invitación del abogado Julio Cury, quien ha impulsado este encuentro como una oportunidad para fomentar el intercambio deportivo y cultural.

La presencia de Grasso en suelo dominicano no solo constituye un acontecimiento relevante para los aficionados a los deportes de combate, sino que también funge como una plataforma para fortalecer la proyección internacional de la República Dominicana como destino predilecto para personalidades de élite.

Durante su estadía, la campeona participará en diversos meet & greet con sus seguidores y ofrecerá una clínica técnica de artes marciales junto a Jordan Valdinocci en el Centro Olímpico. Asimismo, compartirá su trayectoria y visión de vida a través de una charla motivacional en el Liceo Salomé Ureña de Capotillo, reafirmando su compromiso con el impacto social positivo a través del deporte.

Por igual, se reunirá con autoridades de la nación. Este importante evento, que cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo (MITUR), posiciona una vez más al país en el radar de las grandes personalidades del deporte mundial, reafirmando su atractivo como escenario de eventos de alto perfil