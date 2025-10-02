Código de Trabajo podría ser aprobado hoy por el Senado: lo que debes saber

Código de Trabajo podría ser aprobado hoy por el Senado: lo que debes saber

El proyecto que modifica la Ley 16-92, del Código de Trabajo de la República Dominicana, vigente desde 1992, podría ser aprobado este jueves en segunda lectura por el Senado.

Según lo explicado, la normativa presenta un cambio estructural y de paradigma del derecho laboral en la República Dominicana. En esta reforma, se afirmó, destacan elementos como la reorganización sistemática y un lenguaje adaptado a los estándares internacionales.

Del mismo modo, el Senado manifestó que bajo este régimen jurídico, se flexibiliza la jornada laboral, permitiendo modalidades y acuerdos satisfactorios para trabajadores y empleadores.

«El novedoso dispositivo legislativo, reconoce el trabajo a distancia, con garantías como el derecho a la desconexión y la igualdad entre empleados, limitando la afectación de la relación laboral por motivos discriminatorios», se lee en un comunicado.

Añadente que, por otro lado, se refuerzan los derechos colectivos y sindicales, contemplando la organización sin intervención del empleador, la protección contra actos antisindicales, el derecho a la negociación colectiva y al diálogo amplio.

«De este modo, el nuevo Código de Trabajo contribuye a la creación de relaciones laborales más justas e inclusivas, teniendo un enfoque en derechos, sin perder productividad y competitividad en el mercado dominicano», indica el documento.

Cabe destacara que, la pieza legislativa fue aprobada en primera lectura el pasado martes con 29 votos a favor y sometida al pleno por los senadores Manuel Rodríguez, Cristóbal Venerado Castillo, Julito Fulcar, María Mercedes Ortiz, Johnson Encarnación Díaz y Secundino Velázquez.

