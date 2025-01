¿Cómo afectaría a RD devastación California?

Las enormes pérdidas de las compañías de seguros a causa de las devastaciones provocadas por los incendios forestales en de California, que han provocado una caída de sus acciones en el mercado bursátil y que incluso podrían llevar a la quiebra a varias de ellas, tendrán repercusiones a nivel mundial.

Si no revertirán, por lo menos enfriarán las expectativas sobre una reducción de los costos de reaseguros que serían contratados en 2025, desde niveles históricamente altos.

Para que tengamos una mejor idea de lo ocurrido en California bastaría con señalar que los más recientes cálculos, aún no definitivos, revelan que las pérdidas por daños a las infraestructuras alcanzan los 150,000 millones de dólares, de los cuales estarían asegurados más de 20,000 millones de dólares, lo que haría de esta catástrofe una de las más caras de la historia de Estados Unidos.

De manera que lo acontecido viene a complicar aún más al mercado asegurador mundial, pues solo en 2023, último año del cual tenemos cifras completas, los desastres naturales provocaron pérdidas que alcanzaron los 280.000 millones de dólares, con el 62% de esa suma asegurada.

Un reciente informe de la aseguradora suiza Swiss Re estimó que los daños cubiertos por las aseguradoras deberían alcanzar los 135,000 millones de dólares en 2024, superando la barrera de los 100,000 millones por quinto año consecutivo.

Entre los principales factores que han contribuido a estas grandes pérdidas están un incremento de las olas de calor, incendios forestales, escasez de agua, inundaciones y tormentas más intensas.

Estos riesgos afectarán de manera distinta a las regiones y sectores económicos y sociales, pero su aumento global eleva la presión sobre el mercado de seguros, empujando a un aumento de las primas y a modificar las coberturas.

Se prevé que las primas aumenten un 50% al 2030 por las tensiones relacionadas con el cambio climático, lo que afectará la rentabilidad de unas compañías que buscan modelos alternativos, ajustan sus políticas y adoptan un enfoque más duro en la evaluación de riesgos y la dotación de coberturas, lo cual podría incrementar la cantidad de propiedades no aseguradas.

Esto quiere decir que el mercado asegurador mundial está sometido a una doble presión: la de los aseguradores y reaseguradores, que disponen frecuentes incrementos de tarifas para cubrir los riesgos derivados del cambio climática y la de los clientes y potenciales clientes, que en las medida que los tarifas se salen del alcanza de su bolsillo, se sienten empujados a caer en los frágiles brazos del autoseguro (de las pérdidas provocadas por catástrofes en 2023, el 38% no estaba asegurada).

En el caso de nuestro país, ubicado en la ruta de huracanes del Caribe, con un bajo índice de penetración de los seguros (1.7% de primas/PIB) y con un alto riesgo de ocurrencia de terremotos, el aumento en los costos de reasegurados ha traído consigo incrementos en las tarifas de los seguros. Hasta el cuatro trimestre de 2024 los precios de las pólizas para cubrir riesgos catastróficos en el Caribe tuvieron su veinticuatroavo trimestre consecutivo de alza en la región.

Lo que está pasando en California, como lo ocurrido con la Dana en Valencia y los huracanes o tormentas que más recientemente han impacto al Caribe, están contribuyendo a cerrar las puertas para el acceso a los seguros de muchos clientes y potenciales usuarios, lo cual puede tener implicaciones económicas y sociales, porque se haría más difícil asegurar proyectos que no pueden operar sin seguro por la alta inversión que conllevan y por su alto nivel de riesgo de siniestralidad, como los hoteles, así como a la vivienda, dejando desprotegidos a sus propietarios.

Ojalá que las circunstancias no nos obliguen a cambiar la frase “es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo”, por la de “lo seguro es que el bolsillo no me alcanza para cubrir el seguro que podría necesitar”.