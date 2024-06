Condiciones soleadas y calurosas para mañana miércoles en RD, dice Onamet

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que para mañana miércoles no se prevén cambios en horas matutinas sobre nuestro territorio, dominando condiciones soleadas y calurosas en el país.

En ese sentido, indicó que será después del mediodía cuando estará transitando una onda tropical al sur del territorio dominicano, sobre aguas del Mar Caribe, incrementando los desarrollos nubosos con aguaceros aislados y tronadas distanciadas.

Según la Onamet, estos se verá esencialmente hacia localidades de las vertientes noreste, la llanura oriental, el litoral costero Caribeño y la Cordillera Central, principalmente sobre las provincias Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y La Vega.

Además, manifestó que las temperaturas se sentirán calurosas por la época del año y el viento del sureste, por lo que recomendamos no exponerse al sol por tiempo prolongado entre las 11:00 a.m. – 4:00 p.m., vestir ropa ligera de colores claros y tomar suficiente líquido, preferiblemente agua, para mantenerse hidratado.