Senado estadounidense confirmó a Leah Campos como embajadora de EE.UU. en República Dominicana

El Senado estadounidense confirmó este martes a Leah Campos como embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana.

En diciembre de 2024, el presidente electo Donald Trump anunció a través de su cuenta en la red social Truth Social la nominación de Campos como embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana.

Previo a su designación como representante de EE.UU. en el país caribeño, Leah fue oficial de casos de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) antes de convertirse en asesora principal para el Hemisferio Occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Leah es madre de cuatro hermosos hijos y proviene de una familia de patriotas. Es hermana de la destacada presentadora de televisión Rachel Campos-Duffy, de Fox News, y cuñada de Sean Duffy, quien será Secretario de Transporte.

«Leah llevará su amor por nuestro país y su compromiso con la seguridad nacional y la prosperidad a su puesto como Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. ¡Felicidades, Leah!», escribió Trump.

Por su parte, el congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat, además de felicitar a la nominada embajadora, expresó su interés en colaborar de manera estrecha con ella y su equipo.

«Felicitaciones a Leah Francis Campos por su nominación como próxima Embajadora de Estados Unidos en República Dominicana Espero trabajar estrechamente con ella y los dedicados profesionales de @EmbajadaUSAenRD para fortalecer aún más la relación entre la República Dominicana y los Estados Unidos», manifestó Espaillat en X.