Deshabitar las cañadas

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Conviene citar un párrafo del artículo “El agua no tiene la culpa” de Luis Carvajal: “La ciudad olvida y el agua recuerda. Esa es la tragedia. No es que la lluvia invada: es que ocupamos su camino. No es que el aguacero se vuelva malvado: es que diseñamos barrios, avenidas y urbanizaciones como si la escorrentía fuera un rumor y no una ley física”.

Todos los gobiernos han invertido mucho dinero y esfuerzo en sanear las cañadas. Pocos se han enfocado en desalojar a las familias que construyeron sobre el paisaje natural, por donde el agua fluye, se renueva y sigue su curso.

El presidente Abinader ha visitado en tres ocasiones el archifamoso Barrio Las 800 impartiendo instrucciones para agilizar el saneamiento de la cañada. El episodio será una serie hasta tanto no se desaloje a los habitantes. Aprovechemos una porción de los 1,200 apartamentos de la Villa Olímpica que actualmente se construyen.