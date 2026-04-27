Acoso imperial sobre recursos naturales

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Las poblaciones enfrentan un persistente acoso imperial sobre sus recursos naturales. Los pueblos del país, cuyos recursos vitales y fundamentalmente el agua son asediados por grandes consorcios mineros, se oponen a que el Estado continúe concediendo fuentes esenciales para la vida y la existencia de la nación dominicana. La Isla de Santo Domingo, República Dominicana y Haití, han sido azotados por fuerzas imperiales desde que las caravanas españolas tocaron sus costas.

Esa aventura subvirtió el orden de convivencia de los pueblos originarios que, según historiadores, conocían la cultura de los asentamientos y la compartían. 1492 marcó la zozobra en las Antillas, hoy El Caribe, por la ferocidad imperial y la resistencia de grupos nativos defendiéndose del exterminio decretado por expedicionarios sedientos de oro y de riquezas. Ese poder de antaño ha evolucionado hacia corporaciones multinacionales, así denominadas, para justificar su injerencia. Extraen oro, bauxita, aluminio y minerales, buscan tierras raras y todo elemento necesario de esta zona para engrosar sus riquezas, sumiendo a las naciones dueñas de esos recursos en la miseria absoluta.

Hoy hay protestas en el Valle de San Juan, la Región Sur, la Cordillera Septentrional, Restauración, el noroeste, el entorno de Barrick, Barahona y otros lugares que defienden el agua y la vida. El presidente Luis Abinader, quien antes de gobernar era considerado un liberal defensor de los recursos vitales del país, debe ponderar y reflexionar sobre los argumentos del pueblo al que pertenece. Junto a él, debe ocupar su lugar en la fila por la defensa y preservación de los elementos de su existencia.