Conoce 5 claves para lograr tus metas de 2024

El 2024 acaba de empezar y con ello un montón de metas por alcanzar, conoce estas cinco claves para alcanzar tus objetivos.

El Año Nuevo es siempre recibido con muchas expectativas y sueños por lograr, que bien pueden ir desde un cambio en nuestros hábitos alimenticios, hasta un ascenso en el trabajo o un vehículo nuevo, pero estas metas prontamente van quedándose atrás conforme avanzan los meses y nos vemos arropados por las rutinas y el ritmo desenfrenado de la sociedad.

Es momento de que recojas todas tu metas, incluyendo aquellas que quedaron inconclusas durante el 2023, porque es momento de ponerlas en marcha con la ayuda de estos cinco pasos claves que te ayudaran con la materialización de los sueños y metas que te has propuesto lograr:

Escribe tus metas y establece fechas de inicio y de término

La mejor manera de iniciar, es con papel y lápiz en mano, escribiendo cada una de tus metas. Hay metas que puedes dividirlas en pequeños micro objetivos, esto logra que te mantengas motivado para continuar, al ir logrando pequeños avances. Entonces establece el tiempo para cada una con fecha de inicio y fin.

2. Da seguimiento y sé constante



Dar seguimiento a las metas es un hábito muy poderoso porque cuando te acostumbras a estar al pendiente de lo que te anima y motiva de manera continua, así como revisar tus avances visualmente vas a saber en dónde estás y si vas por la ruta correcta, plantéate la pregunta ¿Estoy cumpliendo cada uno en tiempo y forma? Se constante, hay metas que requieren tiempo, no te rindas si encontraste una piedra en el camino y mantente enfocado.

3. Tiempo asignado



Puede suceder que, al comenzar a poner en marcha las metas dedicamos todo el tiempo y entusiasmo, pero conforme pasan los días vamos disminuyendo el ritmo y constancia hasta dejarlo en “pendiente”, casi olvidado. El riesgo es cuando ya no continúas con las fechas preestablecidas, se pasan los días y cuando vuelves a revisar tus metas, sucede que pasaron varios meses.

Si eso te llegara a suceder, es de gran ayuda que tengas visualmente tus objetivos escritos y los pongas en un lugar visible, esto te ayudará a no olvidarlos además de conocer el porcentaje de cumplimiento, si tu avance es significativo, continúa así, de lo contrario, cámbialos de lugar.

4. Si no está funcionando de una manera, cambia de estrategia



¿En cuál objetivo te está costando más trabajo obtener los resultados?, un hábito que puede presentarse es que continuemos en una actividad que no está teniendo resultados y sientas que no avanzas, eventualmente hay que hacer algunos ajustes, pero antes de cambiar de estrategia, analiza por qué no está funcionando, posiblemente con un pequeño cambio de actividad será suficiente, en caso contrario reemplázala por una diferente.

5. Pide apoyo



Es posible que para lograr determinados proyectos necesites del apoyo de terceras personas, no tengas miedo en hacerlo, por ejemplo, no arriesgues un patrimonio porque escuchaste que al vecino le fue bien, evalúa ventajas y desventajas de determinadas metas. Primero conoce, cerciórate, pregunta y si no estás seguro mejor pide consejo a un experto.

Ante todo, recuerda: Tu perseverancia y dedicación son los ingredientes claves para cumplir con éxito cada una de tus metas.

