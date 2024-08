En medio del acalorado debate sobre la reforma constitucional, principalmente del tema «nunca jamás», el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez señaló este martes que el expresidente Leonel Fernández tuvo un «lapsus» y le recordó cuándo fue que se modificó este punto en la antigua Carta Magna.

Según Rodríguez, al responder a las declaraciones del presidente Luis Abinader, Fernández cometió un error al referirse a la regla del «nunca jamás», un principio que prohíbe la reelección consecutiva de un presidente.

Rodríguez explicó que este fue establecido en el artículo 49 de la Constitución del 2002 y que, aunque la regla del «nunca jamás» volvió a ser relevante en el 2015, su origen no radica en ese año.

«Parece que el presidente Fernández tuvo un lapsus porque el texto constitucional en el que se creó la regla del «nunca jamás», es el artículo 49 de la Constitución del 2002″, dijo.

«Que fue la Constitución reformada en el 2010, es verdad que el «nunca jamás» vuelve en el 2015 pero no apareció en el 2015, fue reformado en el 2010 y por eso pienso que tuvo un lapsus cuando dio la declaración respondiendo al presidente Abinader», añadió.

Leonel Fernández

Lo que dijo Fernández

El exmandatario dijo que la reforma constitucional del año 2010 no eliminó el «nunca jamás» a la reelección presidencial.

«En la Constitución que se estaba reformando, no existía el concepto de nunca jamás. Eso fue en la reforma constitucional del 2015. Por consiguiente, no se podía eliminar lo que no existía. Si el presidente Abinader hubiese investigado este aspecto de la reciente historia constitucional dominicana con mayor detenimiento, no habría incurrido en el exabrupto emocional en que incurrió», dijo Fernández.

Sobre la reforma constitucional

Se recuerda que este lunes el presidente Luis Abinader sometió a la consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y, en consecuencia, ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora.

La iniciativa del presidente fue entregada al presidente del Senado de la República, señor Ricardo de los Santos, por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Dentro de la propuesta de reforma constitucional impulsada tiene cuatro objetos principales, que son: (1) garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial, al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas; (2) consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones; (3) unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y de demás representantes electivos; y (4) adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados.