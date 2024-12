El cantante Daddy Yankee reveló detalles de lo que vivió junto a sentimental con Mireddys González, su exesposa, durante su matrimonio.

«Tenía muchos problemas con mis padres, con mis hermanos, no teníamos una relación sana, el matrimonio era un caos, pero ¿Saben qué?, ante los ojos del mundo yo lo tenía todo, eso parecía, pero teniéndolo todo, te puedo testificar hoy, que no tenía absolutamente nada, me faltaba lo más importante, Jesús en mi corazón», mencionó.

También, mencionó que para él fue muy duro ver a varios de sus compañeros que cantaban y siempre estaban metidos en problemas legales. Además, en ocasiones veía a sus colegas morir por problemas de sobredosis, suicidio, depresión y ansiedad.

«Un día estaba en un hotel a oscuras, solo, supuestamente teniéndolo todo, había perdido lo más importante, una comunión con Jesús… el matrimonio en caos y tras de eso quería salir a vivir una vida normal y no podía, o sea, que lo tenía todo y no tenía nada», añadió.

Detalles del juicio

El reguetonero Daddy Yankee y su todavía esposa Mireddys González lograron un acuerdo parcial en el proceso judicial que enfrentan por la administración de sus empresas y los movimientos bancarios que se habrían realizado sin su permiso.

La decisión fue tomada durante la audiencia del viernes 20 de diciembre en Puerto Rico, de acuerdo con información suministrada a los medios, tras una serie de negociaciones privadas, ambas partes convinieron que Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, asumirá la presidencia de las compañías involucradas: El Cartel Records y Los Cangris.

Este cambio administrativo, que será efectivo a partir del 26 de diciembre, incluye la entrega de documentos y ajustes en la gestión de las entidades, tal como el artista lo había solicitado.

Uno de los puntos clave del acuerdo establece que un monto de 75 millones de dólares en las cuentas corporativas permanecerá bloqueado mientras se diseña un plan de administración para las empresas. Mientras tanto, el dinero restante podrá ser utilizado bajo una condición estricta: cualquier transacción que supere los 100.000 dólares deberá contar con la aprobación de ambas partes.

Además, Daddy Yankee se comprometió a presentar informes mensuales sobre el estado financiero y administrativo de las empresas, garantizando así una mayor transparencia en su gestión.

