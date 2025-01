El cantante Daddy Yankee tendrá que regresar con su aún esposa Mireddys González al tribunal en San Juan el 14 de enero para una nueva audiencia.

La abogada de la fémina explicó que presentó nuevas acusaciones contra el reguetonero Raymond Ayala, nombre real del artista de «hostigamiento temerario».

En una orden emitida y firmada por el magistrado, se informa que “la vista será presencial para el próximo 14 de enero de 2025″, a las 10:00 de la mañana en la sala 904, mismo lugar donde el exponente urbano se encontró con la exmanejadora el pasado 20 de diciembre, en el que llegaron a un acuerdo mutuo para entregar los accesos y documentos de dichas entidades.

Así lo dio a conocer el portal El Nuevo Día.

“La solicitud del demandante sin esperar pronunciamiento del Tribunal es un hostigamiento temerario a las aquí comparecientes que no se debe aceptar”, expresaron los abogados de las hermanas González.

Sin embargo, la defensa de Daddy Yankee asegura que él ha sido él único afectado, ya que «a pesar de su paciencia, de comportarse como el caballero que es”, todavía no ha recibido los documentos que exigieron a Mireddys González para administrar las empresas el Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc.

